Le Regine del Crimine | Ruja Ignatova, la regina delle truffe con le criptovalute

Si chiama Ruja Ignatova e ha 42 anni l’autoproclamata «regina delle criptovalute» che è riuscita a truffare diversi investitori per oltre 4 miliardi di dollari utilizzando uno schema Ponzi nell’azienda OneCoin di sua proprietà. La truffatrice è nata in Bulgaria, è latitante dal 2017 ed è tra i più ricercati dell’Fbi statunitense. C’è chi dice che sia morta nel 2018 ma nel gennaio scorso qualcuno ha messo in vendita il suo attico nel prestigioso quartiere londinesee Kensington è riapparso sul mercato e il prezzo richiesto era di 12,5 milioni di sterline, un milione in meno rispetto al prezzo pagato nel 2016. Ma appena la notizia è diventata pubblica quel “qualcuno” ha ritirato l’oggetto dal mercato…