Le Regine del Crimine | Jemeker Thompson: da regina del crack a Los Angeles a ministro evangelico

Jemeker Thompson, "Queen Pin", salì ai vertici del commercio di cocaina durante il picco dell'epidemia di crack degli anni '80 a Los Angeles, California. In fuga per due anni, fu finalmente catturata nel 1993. La Thompson fu successivamente processata e condannata per accuse legate al traffico di droga, e condannata a 15 anni di prigione. Fu rilasciata dalla prigione nel 2005, dopo aver scontato 13 anni, e ora è una ministra evangelica.