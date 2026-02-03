Fare ricerca in Pronto Soccorso: ora è possibile grazie a eCREAM

La pandemia da CoViD-19 ha messo in evidenza quanto siano cruciali i dipartimenti di emergenza-urgenza di alta qualità per garantire le migliori cure ai pazienti. In Pronto Soccorso, la prima valutazione clinica è decisiva: orienta la scelta dei trattamenti e determina se e quando un paziente debba essere ospedalizzato. Ma come fare ricerca in un contesto dove il tempo è sempre insufficiente e la raccolta sistematica dei dati è spesso insostenibile? In questo episodio raccontiamo il lavoro di Fenice, gruppo italiano per la ricerca clinica in Medicina d’Urgenza, e il progetto europeo eCREAM, che puntano a colmare il divario tra bisogno di ricerca e pratica clinica quotidiana, estraendo informazioni cliniche accurate direttamente dagli applicativi di PS, anche da fonti non strutturate. Un esempio di come l’innovazione dei dati possa migliorare la qualità dell’assistenza, clinica e organizzativa, nella medicina d’urgenza.

Abbiamo intervistato il dottor Guido Bertolini, responsabile del laboratorio di epidemiologia clinica dell’Istituto Mario Negri e coordinatore del progetto