Expo Tecnocom 2026, a Bastia Umbra il grande ritorno della fiera Ho.re.ca che guarda al futuro

Dall’8 all’11 febbraio 2026 Umbriafiere ospita Expo Tecnocom: quattro giorni di business, innovazione e networking per il settore Ho.re.ca, tra cooking show, eventi e nuove tendenze

Non è solo una fiera di settore, ma un termometro dello stato di salute di uno dei comparti chiave dell’economia italiana. Expo Tecnocom torna a Bastia Umbra dall’8 all’11 febbraio 2026 con l’ambizione di confermarsi come il principale appuntamento B2B del Centro Italia dedicato al mondo Ho.re.ca, intercettando esigenze, trasformazioni e nuove traiettorie di un mercato in costante evoluzione.

Un appuntamento strategico per il mondo Ho.re.ca

Ospitata negli spazi di Umbriafiere, Expo Tecnocom riunisce per quattro giorni imprese, professionisti, associazioni di categoria ed esercenti attivi nel vasto universo dei consumi fuori casa: ristorazione, bar, ricettività, catering e distribuzione alimentare. Un settore che non rappresenta solo un motore economico, ma anche uno dei pilastri dell’Italian way of life, capace di coniugare accoglienza, qualità e identità.

La fiera nasce proprio con questo obiettivo: favorire l’incontro tra domanda e offerta, creare occasioni di confronto professionale e agevolare lo sviluppo di nuove opportunità di business.

Un hub B2B unico nel Centro Italia

Expo Tecnocom si distingue per essere l’unica kermesse professionale B2B del settore Ho.re.ca nel Centro Italia. Ideata e organizzata da Epta Confcommercio Umbria, che la promuove da 38 anni, non è soltanto una vetrina espositiva, ma un vero e proprio punto di incontro strategico per l’intera filiera.

L’evento si rivolge sia a chi opera già nel settore sia a chi desidera avviare una nuova attività, offrendo strumenti concreti per migliorare le potenzialità delle imprese, aggiornarsi e intercettare le tendenze emergenti.

Eventi, cooking show e formazione continua

Accanto all’area espositiva, Expo Tecnocom propone un calendario articolato di eventi collaterali: presentazioni, dimostrazioni tecniche, laboratori e cooking show con la partecipazione di grandi aziende del settore. Un programma pensato per offrire contenuti di valore e favorire l’aggiornamento continuo dei professionisti.

Tra i focus dell’edizione 2026 spicca l’attenzione crescente verso i prodotti e la cucina vegana, sviluppata in collaborazione con VeganOk Academy, con l’obiettivo di supportare ristoratori e strutture ricettive nell’ampliamento di un’offerta sempre più richiesta dal mercato.

Il Trofeo della pizza e l’eccellenza artigianale

Torna anche uno degli appuntamenti più attesi: il Trofeo della pizza, organizzato da Molino sul Clitunno e in programma lunedì 9 febbraio. Una competizione che vedrà pizzaioli da tutta Italia sfidarsi su impasti e cotture, celebrando la qualità delle farine e il valore dell’artigianalità, elementi centrali della tradizione gastronomica italiana.

Tre aree tematiche per orientarsi nel mercato

Per facilitare l’esperienza dei visitatori, Expo Tecnocom sarà articolata in tre macro-aree tematiche: Food, Equipment e Contract. Materie prime, macchinari, attrezzature, impianti e soluzioni di arredo per interni ed esterni saranno distribuiti su quattro padiglioni, per una superficie espositiva complessiva di 16.000 metri quadrati.

Un’organizzazione pensata per rendere più efficace l’incontro tra espositori selezionati e professionisti del settore, favorendo contatti mirati e opportunità concrete di business development.

Una fiera che guarda avanti

Expo Tecnocom 2026 si propone come un osservatorio privilegiato sul futuro del settore Ho.re.ca. Al centro restano la qualità dell’offerta, l’innovazione e un obiettivo condiviso: la soddisfazione del cliente finale. In un contesto economico in continua trasformazione, la fiera di Bastia Umbra si conferma così non solo come luogo di esposizione, ma come piattaforma di crescita e visione per uno dei comparti più dinamici del sistema produttivo italiano.