Dottor Podcast | Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, il mago della pelle

Franz Baruffaldi Preis è “il mago della pelle”. Direttore del Centro ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva dell’ospedale Niguarda di Milano, è tra i medici che hanno curato l’olimpionica Bebe Vio e si è occupato negli anni di moltissimi casi complessi, curando anche le vittime di incidenti drammatici come il disastro ferroviario di Viareggio del 2009. È socio fondatore dell’European Society for teaching and research in plastic surgery e autore di molte pubblicazioni scientifiche.