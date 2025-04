Dirottare il Futuro | Oltre la gravità: la legge che porta il diritto nello spazio

La Camera ha approvato il primo disegno di legge sulla New Space Economy e l’Italia si prepara a giocare un ruolo da protagonista nel nuovo mercato spaziale globale. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio analizza il contenuto della proposta normativa: dalle autorizzazioni per le attività spaziali alla responsabilità civile degli operatori privati, fino al registro nazionale degli oggetti lanciati in orbita. Un viaggio tra diritto, innovazione e investimenti che ci porta… oltre l’atmosfera.