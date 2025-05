Google pagherà 1,375 miliardi di dollari per patteggiare due cause sulla privacy intentate dal Texas. Ma è davvero la sanzione più pesante mai emessa contro il gigante di Mountain View? In questo episodio di Dirottare il Futuro mettiamo a confronto questa vicenda con le principali sanzioni subite da Google in Europa, tra GDPR, biometria e geolocalizzazione e ci poniamo il quesito su come vadano tutelati i nostri diritti.