L’Europa cambia le regole dell’intelligenza artificiale

Giulio Coraggio
L’Unione Europea prepara una svolta storica: permettere alle aziende di usare più facilmente i dati per addestrare l’intelligenza artificiale. Ma fino a che punto si può bilanciare innovazione e tutela della privacy?
In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio spiega in modo semplice cosa sta per cambiare nel GDPR e perché questa riforma potrebbe decidere il futuro dell’IA in Europa.

