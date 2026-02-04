Topo Gigio: la mia storia in un musical per grandi e bambini

“Quando mi hanno proposto di fare un musical su Topo Gigio, lo ammetto, ero molto titubante. Titubante perché non conoscevo la sua vera dimensione, la vera levatura di Topo Gigio; pensavo fosse “semplicemente” quel topolino della tv che parlava ai bimbi.”

Così Maurizio Colombi, uno dei migliori registi di musical a livello internazionale, racconta il suo primo impatto con quell’idea, apparentemente bizzarra, trasformatasi poi in un grande progetto.

“Niente di più lontano dalla realtà: Topo Gigio è una star dal successo planetario. In Giappone, esiste addirittura un museo interamente dedicato a lui! – Mi sono incuriosito, ho scoperto la meravigliosa storia della sua creatrice Maria Perego e l’immenso universo che gravita attorno a questo pupazzo dai grandi occhioni celesti. La mia risposta, a quel punto, non poteva che essere positiva!”

Convinto grazie alla straordinaria storia di Maria Perego, aggiunta all’estro e alla pazzia di Alessandro Rossi, il “papà” di Topo Gigio, grazie a cui avevamo già scoperto quanto la sua agenda fosse quasi più fitta di quella di Lady Gaga. (https://www.panorama.it/tempo-libero/cultura/topo-gigio-il-pupazzo-dallanima-delicata-che-ha-conquistato-il-mondo).

L’11 febbraio 1959, il topo più irresistibile dello spettacolo, muoveva i primi passi in Rai all’interno della trasmissione Serata di gala. A distanza di quasi settant’anni, Gigio ci conferma le sue qualità di attore, ballerino e cantante, debuttando al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano (dal 5 al 15 marzo) e al Teatro Brancaccio di Roma (dal 25 marzo al 5 aprile).

Una nuova avventura artistica, un musical dal vivo dove viene racconta la storia di Topo Gigio. Una storia che prende spunto da una fiaba che si amalgama alla vita di Maria Perego, colei che ha creato questo pupazzo sfidando il mondo.

Una favola romanzata per tutta la famiglia, dove gli adulti torneranno piacevolmente bambini e i bambini si sentiranno alla pari degli adulti perché la lingua parlata è quella del sentimento.

“Erano anni che non si presentavano così tante persone alle audizioni di un musical!” sottolinea Colombi.

Nel ruolo di Maria Perego ci sarà Milena Miconi affiancata da una sorprendente Teresa Morici (che interpreterà Maria da bambina). Nel cast anche Sergio Friscia nei panni di un personaggio particolare, “Mister P”, di cui preferiamo non spoilerare troppo.

Una commedia dalla colonna sonora realizzata da Franco Fasano – per i non addetti ai lavori, autore, tra gli altri, di “Io amo”, “Ti lascerò”, “Generale” e “Regalami un sorriso”, canzone che sarà presente anche nel musical, nella sua primissima versione, prima che Drupi la riarrangiasse). Fasano, grazie alla sua sensibilità nel comporre, ha dato musica a un’anima. Quella di un pupazzetto fatto di stoffa e gommapiuma, alto trentasei centimetri, orecchie comprese, capace di conquistare chiunque, grazie a una tenerezza infinita tramandatagli dalla sua mamma, e soprattutto grazie un cuore grande grande.