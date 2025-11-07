Meghan Markle torna al cinema (nel ruolo di se stessa)

Dopo oltre sette anni lontana dai set, Meghan Markle torna al cinema. Variety ha confermato che la duchessa di Sussex apparirà in un piccolo ruolo nel film Close Personal Friends, una commedia corale diretta da Jason Orley e ambientata a Los Angeles, dove sono attualmente in corso le riprese.

Il cast principale include Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding, affiancati da Melissa Villaseñor, Natasia Demetriou, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo e Dustin Demri-Burns. La storia ruota intorno a una coppia “normale” che, durante una vacanza a Santa Barbara, stringe amicizia con una coppia di celebrità: da quel momento, i confini tra intimità e fama iniziano a confondersi, generando una serie di situazioni imbarazzanti e ironiche.

Dietro la sceneggiatura c’è Isaac Aptaker, che ha scritto il film insieme a Orley e a Elizabeth Berger. I tre avevano già collaborato alla rom-com “I Want You Back” prodotta da Amazon MGM.

Per Meghan Markle si tratta del primo ritorno alla recitazione dopo l’addio a Suits, la serie che l’ha resa celebre e che ha abbandonato nel 2018, poco prima del matrimonio con il principe Harry. L’attrice era apparsa anche in film come Horrible Bosses e Remember Me, ma negli ultimi anni aveva concentrato la sua attività dietro le quinte: attraverso la società Archewell Productions, ha prodotto documentari e serie per Netflix, tra cui Live to Lead, Polo e il lifestyle show With Love, Meghan, giunto alla seconda stagione.

Questo cameo segna quindi una nuova fase per la duchessa, che sembra pronta a riavvicinarsi al mondo dell’intrattenimento.