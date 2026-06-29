Harry e Meghan (con figli) tornano in Inghilterra: la tenuta di Diana al centro delle indiscrezioni

C’è sempre Diana, anche quando non c’è. C’è nella memoria privata del principe Harry, nelle fratture mai ricomposte con la famiglia reale, nel nome della figlia Lilibet Diana e ora anche nella possibile scelta più simbolica del ritorno dei Sussex nel Regno Unito. Secondo i media britannici, il duca e la duchessa di Sussex sarebbero attesi a luglio in Gran Bretagna con i figli Archie e Lilibet, per una visita legata agli appuntamenti in vista degli Invictus Games 2027 di Birmingham.

Sarebbe il primo ritorno dei bambini nel Regno Unito dal 2022, l’anno del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. E il dettaglio che ha acceso le indiscrezioni riguarda il luogo in cui Harry, Meghan e i figli potrebbero soggiornare o almeno fermarsi: Althorp House, la tenuta della famiglia Spencer, casa d’infanzia della principessa Diana e luogo della sua sepoltura.

Il ritorno dei Sussex e il richiamo degli Invictus

Il viaggio sarebbe legato agli eventi “one year to go” in vista degli Invictus Games di Birmingham, in calendario dal 10 al 17 luglio 2027. Per Harry non si tratta di un appuntamento qualunque. Gli Invictus sono il progetto più identitario della sua vita pubblica dopo l’uscita dalla Royal Family: sport, veterani, ferite visibili e invisibili, rinascita. Un terreno su cui il duca di Sussex conserva ancora un profilo autonomo, riconoscibile, lontano dalle cerimonie di corte ma non dalla sua storia militare.

La possibile presenza di Meghan e dei figli renderebbe però il viaggio qualcosa di diverso da un semplice impegno pubblico. Archie ha sette anni, Lilibet cinque. Entrambi vivono negli Stati Uniti, a Montecito, lontani dalla quotidianità britannica e dalla famiglia reale. Riportarli nel Regno Unito significherebbe rimettere in movimento una storia familiare ferma da anni, tra distanze, sospetti, silenzi e tentativi intermittenti di disgelo.

Althorp, la casa di Diana che diventa un messaggio

Il nome che circola con più forza è quello di Althorp House, nel Northamptonshire. La tenuta appartiene agli Spencer da generazioni ed è oggi legata soprattutto alla memoria di Diana. Fu la sua casa d’infanzia ed è il luogo in cui la principessa del Galles riposa dal 1997, su un’isola al centro dell’Oval Lake, lontana dagli sguardi e dal rumore del mondo.

Il sito della tenuta indica una chiusura al pubblico il 10 e l’11 luglio. Da qui sono nate le speculazioni: una chiusura privata, coincidente con il periodo in cui Harry dovrebbe essere nel Regno Unito per gli eventi collegati agli Invictus, potrebbe aprire la strada a una visita familiare. Nulla è stato confermato ufficialmente, ma il simbolismo è evidente.

Per Harry, Althorp non è mai stato soltanto un indirizzo. È il luogo in cui la madre è tornata dopo la morte, il luogo del lutto, della memoria e di un’appartenenza più intima rispetto ai palazzi reali. Portare lì Archie e Lilibet avrebbe il peso di un gesto privato ma inevitabilmente pubblico: far conoscere ai figli una parte della loro storia attraverso Diana, non attraverso Buckingham Palace.

La data che riporta tutto a Diana

C’è anche un altro dettaglio che rende l’ipotesi ancora più carica di significato. La visita cadrebbe pochi giorni dopo il 1° luglio, giorno del compleanno di Diana. La principessa avrebbe compiuto 65 anni nel 2026. Per Harry, che ha costruito buona parte del proprio racconto pubblico attorno alla ferita della perdita materna, il passaggio ad Althorp avrebbe quindi una forza quasi rituale.

Lilibet porta Diana come secondo nome. Archie, nato a Londra nel 2019, ha trascorso solo i primi mesi di vita nel Regno Unito prima del trasferimento dei genitori prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Per entrambi, una visita ad Althorp sarebbe meno una rimpatriata e più un incontro con una genealogia che finora hanno conosciuto soprattutto attraverso racconti, fotografie e assenze.

L’offerta di Carlo e il nodo sicurezza

Secondo la stampa britannica, Re Carlo avrebbe offerto al figlio minore e alla sua famiglia la possibilità di soggiornare in una residenza reale durante la visita. Sarebbe un gesto di apertura, almeno formale, dopo anni di gelo. Ma non è detto che Harry e Meghan accettino. La scelta di Althorp, se confermata, permetterebbe al duca di Sussex di restare dentro una memoria familiare meno istituzionale, più legata agli Spencer che ai Windsor.

Resta poi il nodo sicurezza. Dopo l’uscita dai ruoli reali nel 2020, Harry e Meghan hanno perso la protezione automatica della polizia finanziata dai contribuenti britannici. Il principe ha contestato più volte questa decisione, sostenendo di non sentirsi sicuro nel portare la sua famiglia nel Regno Unito senza adeguate garanzie. La giustizia britannica, però, ha respinto il suo ricorso contro il sistema di protezione deciso caso per caso.

È il punto più sensibile dell’intero viaggio. Perché il ritorno dei Sussex in patria non è mai soltanto una questione di calendario. È sempre anche una questione di fiducia: verso le istituzioni, verso la famiglia reale, verso un Paese che Harry continua a considerare casa ma nel quale dice di non potersi muovere liberamente con moglie e figli.

Archie e Lilibet, i bambini al centro della partita reale

Il possibile ritorno di Archie e Lilibet è forse l’elemento più delicato. Archie è nato al Portland Hospital di Westminster il 6 maggio 2019 e ha vissuto i primi mesi a Frogmore Cottage, a Windsor. Lilibet è nata invece in California, al Santa Barbara Cottage Hospital, il 4 giugno 2021. La sua prima visita nel Regno Unito risale al 2022, durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II.

Da allora, i due bambini sono cresciuti lontano dai Windsor. Per Re Carlo, rivederli sarebbe un passaggio emotivamente importante. Per Harry, portarli in Gran Bretagna significherebbe provare a restituire loro un pezzo di identità britannica. Per Meghan, invece, sarebbe il primo ritorno familiare in un Paese dove ogni gesto continua a essere letto come una dichiarazione politica, sentimentale o dinastica.

Un ritorno che non sarà mai neutro

Nel racconto dei Sussex, nulla è mai neutro. Non lo è la scelta di tornare. Non lo è la presenza dei figli. Non lo è il possibile soggiorno ad Althorp. E non lo è Diana, che continua a essere la figura silenziosa attorno alla quale Harry costruisce il proprio rapporto con il passato, con la Corona e con la sua nuova famiglia americana.

Se davvero Harry e Meghan sceglieranno la tenuta Spencer, il messaggio sarà chiarissimo anche senza comunicati ufficiali: prima dei protocolli, prima delle residenze reali, prima delle riunioni di famiglia, c’è la memoria di Diana. E per il principe che ha lasciato il Palazzo ma non ha mai lasciato la madre, quel ritorno potrebbe essere il più privato dei gesti e insieme il più pubblico dei segnali.