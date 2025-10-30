Harry e Meghan fischiati al Dodger Stadium durante le World Series

Il principe Harry e Meghan Markle hanno assistito alla quarta partita delle World Series tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays, trasformando quella che sarebbe stata una serata di baseball in un vero e proprio spettacolo mediatico. La coppia, seduta in prima fila dietro il pitch clock — posti che solitamente costano decine di migliaia di dollari — è stata ripresa mentre compariva sul Jumbotron dello stadio, in mezzo a 56.000 spettatori.

Il momento ha scatenato una reazione mista: mentre alcuni tifosi applaudivano, altri hanno fischiato, lasciando i Sussex visibilmente sorpresi. La presenza dei Sussex in prima fila ha, infatti, suscitato non poche polemiche. Oltre alla sconfitta dei Dodgers per 6-2 contro i Blue Jays, molti fan si sono infuriati vedendo la coppia ricevere un trattamento da VIP sopra leggende dello sport come Magic Johnson, parte proprietario dei Dodgers, e il quattro volte vincitore delle World Series Sandy Koufax, relegati alla seconda fila.

Nonostante le polemiche, Meghan ha deciso di raccontare la serata sui social, pubblicando un video in cui ripercorre i momenti della loro “date night” allo stadio, tra sorrisi, cappellini dei Dodgers e fist bump con le leggende dello sport. Tuttavia, il tentativo di trasformare l’uscita in un momento intimo e romantico rischia di apparire forzato: tra fischi, critiche e l’attenzione mediatica costante, l’apparente leggerezza della coppia sembra più un esercizio di immagine che un autentico appuntamento privato.

In un contesto dove anche la semplice scelta del posto a sedere è scrutinata dai fan, il video di Meghan conferma come ogni gesto dei Sussex sia ormai inevitabilmente sotto i riflettori, trasformando anche una serata di baseball in un palcoscenico da commentare.