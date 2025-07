Alberto di Monaco e Charlene, il bacio in pubblico che mette a tacere i gossip

In occasione delle celebrazione dei 20 anni da sovrano, il principe Alberto II sul sagrato di Palais Princier ha scacciato le ombre di crisi con la moglie mostrandosi in atteggiamenti affettuosi con la sua famiglia

Nel cuore del Principato, sul sagrato del Palais Princier, Alberto II ha celebrato i suoi vent’anni da sovrano. Era il 2005 quando, alla morte di Ranieri III, il figlio Alberto accettava ufficialmente il compito di guidare Monaco. Il 19 luglio 2025, circondato da cittadini, turisti e soprattutto dalla famiglia Grimaldi, il principe ha voluto ringraziare pubblicamente «coloro che, con il loro impegno quotidiano, danno vita al Principato». Niente sfarzo eccessivo, ma una festa definita dallo stesso Alberto «meravigliosa e semplice»: saluti calorosi, una monumentale torta di macaron e un discorso destinato a restare nella memoria collettiva.

Una famiglia (quasi) al completo

Accanto ad Alberto, la sorella Carolina con i figli e i nipoti — tra cui Andrea Casiraghi con Tatiana Santo Domingo e il figlio Maximilian, Charlotte Casiraghi con Balthazar e Beatrice Borromeo, incinta del terzo figlio. Presente anche Stephanie con Pauline, Louis Ducruet e la sempre elegante Camille Gottlieb. Una Royal Family in versione estiva e allargata, in cui spiccava anche la presenza di Gareth Wittstock, fratello di Charlene, da anni al suo fianco nelle attività filantropiche.

Charlene, Jacques e Gabriella: il centro del mondo

Ma i veri protagonisti della giornata sono stati Charlene di Monaco e i due gemelli, Jacques e Gabriella. Quando Alberto ha preso la parola, la voce si è incrinata nel momento più personale: «Mia moglie e i miei figli che ringrazio ogni giorno per il loro amore e supporto». Una pausa, le lacrime, poi l’abbraccio dei tre che si sono avvicinati al principe in un gesto tanto spontaneo quanto toccante. Charlene, splendida in rosa, ha sfoggiato una serenità che da tempo mancava nei suoi apparizioni pubbliche. I bambini, impeccabili nei loro outfit formali, hanno restituito un’immagine di coesione familiare che ha emozionato i presenti.

«Tu sei il principe del cuore»

Era il 2015 quando, nel celebrare il primo decennio di regno del marito, Charlene prendeva la parola per rivolgergli la famosa frase: «Tu sei il principe del cuore, del mio cuore». Dieci anni dopo – tra difficoltà, silenzi e riavvicinamenti – quel sentimento sembra aver ritrovato la sua forza originaria. Il gesto di Alberto, visibilmente toccato, restituisce l’immagine di una coppia che, pur messa alla prova dal tempo e dai ruoli pubblici, conserva ancora intatta una forma di tenerezza autentica.

Un discorso, una missione

Nel chiudere il suo intervento, Alberto ha voluto ricordare l’impegno profondo che lo lega al suo popolo: «Tutto ciò che faccio ogni giorno, che sia qui, nelle arene internazionali, nella solitudine del mio ufficio o in mare aperto, lo faccio per voi». Una dichiarazione di fedeltà non solo istituzionale, ma personale. E forse è proprio questa la forza di un sovrano come lui: la capacità di rimanere saldo, ma umano; pubblico, ma profondamente privato.