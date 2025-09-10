Pippo Baudo: eredità da 10 milioni divisa tra figli e storica segretaria Dina Minna

Aperto il testamento di Pippo Baudo: patrimonio da 10 milioni tra case, terreni e società diviso tra i figli Tiziana e Alessandro e la segretaria Dina Minna.

È stato aperto nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano il testamento di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto a 89 anni. Alla lettura, durata circa due ore, erano presenti i due figli, Tiziana e Alessandro, insieme a Dina Minna, la storica segretaria del conduttore.

Un patrimonio da circa dieci milioni di euro

L’eredità di Baudo è stata stimata in circa dieci milioni di euro, suddivisi tra liquidità, compensi televisivi, diritti d’immagine e beni immobili. Tra questi figurano un terreno a Fiano Romano, dieci terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque appartamenti a Roma, in zona Prati e in Centro. A Catania e a Mascalucia Baudo risultava inoltre socio in due società attive nell’edilizia residenziale e non residenziale.

La divisione tra figli e segretaria

Il patrimonio è stato ripartito tra i due figli e Dina Minna, che per anni ha seguito da vicino l’attività professionale e privata del conduttore. Alla segretaria Baudo ha destinato una quota rilevante, quasi pari a quella dei figli, comprendente anche due appartamenti nella capitale.

Le assenze e le reazioni

Assente alla lettura del testamento l’avvocato Giorgio Assumma, amico di lunga data di Baudo, così come l’ex moglie Katia Ricciarelli. Quest’ultima aveva già in passato espresso riserve sul legame tra il conduttore e la sua assistente, ricordando pubblicamente l’intestazione a Minna dei due appartamenti romani.