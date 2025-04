Melania Trump compie 55 anni: da modella a First Lady degli Stati Uniti

Il 26 aprile 2025 Melania Trump spegne 55 candeline, una tappa importante per una figura che negli ultimi decenni ha saputo muoversi con riservatezza ma anche con decisione tra il mondo dello spettacolo, la politica e l’impegno sociale.

Un compleanno che, quest’anno, assume un tono particolarmente solenne. Melania si trova, infatti, a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco, una figura che ha sempre ammirato e rispettato profondamente. Nonostante il lutto, Donald Trump ha organizzato per lei una celebrazione privata; una cena a bordo dell’Air Force One, per omaggiare la moglie in un momento tanto speciale quanto delicato.

L’infanzia di Melania Trump e gli inizi da modella

Melania Trump, nata Melanija Knavs, viene al mondo il 26 aprile 1970 a Novo Mesto, nella Slovenia allora parte della Jugoslavia. Cresciuta a Sevnica, una piccola cittadina, ha avuto un’infanzia semplice: il padre, Viktor Knavs, lavorava come rappresentante di automobili, mentre la madre, Amalija, era stilista di abiti per bambini.

Fin da adolescente Melania mostra interesse per il mondo della moda. A 16 anni firma il suo primo contratto con un’agenzia di modelle e inizia a lavorare tra Milano e Parigi. Il suo aspetto sofisticato e la disciplina acquisita nella rigida formazione dell’Europa orientale la rendono una presenza apprezzata nel competitivo ambiente delle passerelle europee.

Nel 1996 si trasferisce a New York, armata di determinazione e di un visto da lavoro ottenuto grazie al suo talento. La Grande Mela la accoglie come una delle tante giovani modelle in cerca di fortuna, ma Melania riesce a distinguersi: lavora con fotografi celebri e posa per campagne pubblicitarie di marchi internazionali.

L’incontro con Donald Trump e la vita privata

Il 1998 segna una svolta nella sua vita personale. Durante una festa della settimana della moda a Manhattan, Melania conosce Donald Trump, allora imprenditore immobiliare di fama mondiale e figura mediatica. Nonostante la differenza di età di 24 anni, i due avviano una relazione.

Dopo alcuni anni di fidanzamento, Donald e Melania si sposano il 22 gennaio 2005 con una sontuosa cerimonia nella chiesa episcopale di Bethesda-by-the-Sea a Palm Beach, seguita da un ricevimento nel club privato di Mar-a-Lago. Tra gli ospiti, molte celebrità e figure di spicco della politica e del jet-set internazionale.

Il 20 marzo 2006 nasce Barron William Trump, il loro unico figlio. Melania, pur continuando a partecipare a eventi pubblici, sceglie di concentrarsi principalmente sulla crescita di Barron, mantenendo un profilo relativamente basso rispetto alla visibilità del marito.

Melania Trump e il ruolo da First Lady

Con l’elezione di Donald Trump a presidente nel 2016, Melania diventa la First Lady degli Stati Uniti, la seconda nata all’estero dopo Louisa Adams. Il suo approccio al ruolo è sobrio e calibrato. Meno interventi pubblici rispetto alle precedenti First Lady, ma un’attenzione precisa alla cura della propria immagine e alle iniziative benefiche.

Nel 2018 lancia il programma «Be Best», un’iniziativa dedicata al benessere dei bambini, alla prevenzione del cyberbullismo e alla promozione di una condotta positiva sui social media. Nonostante qualche critica su alcune somiglianze stilistiche con programmi passati, Melania porta avanti «Be Best» con costanza, visitando scuole, ospedali e istituti in tutto il Paese.

Nel 2025, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Melania ha assunto nuovamente il ruolo di First Lady. Questa volta la sua presenza è ancora più misurata: poche apparizioni pubbliche, eventi selezionati e un continuo impegno nel promuovere il benessere infantile.

Durante il tradizionale Easter Egg Roll del 2025, ha rilanciato «Be Best» aggiornandone i temi alle sfide dei tempi recenti, come il corretto uso dell’intelligenza artificiale da parte dei più giovani.