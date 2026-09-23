Kate Middleton, il messaggio nascosto nei gioielli scelti per il suo ritorno sul red carpet

Non è stato il vestito viola, e nemmeno Tom Cruise che le ha offerto la mano per aiutarla a scendere le scale, a raccontare la parte più interessante dell’ultima apparizione pubblica di Kate Middleton. Per comprenderla bisognava guardare un po’ più da vicino, oltre la cascata di chiffon firmata Jenny Packham e i capelli raccolti soltanto a metà, fino a quella collana di perle e ametiste che la principessa del Galles ha scelto di indossare per la première londinese di Digger, il nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu e interpretato dalla star di Hollywood.

Un gioiello che ha 103 anni, apparteneva alla Regina Madre e che, prima di arrivare al collo di Kate, aveva attraversato alcune delle pagine più importanti della storia della monarchia britannica, passando dalle mani di una regina a quelle di un’altra e diventando, per una sera, il punto d’incontro fra diverse generazioni di donne Windsor.

Perché Kate, accanto a quella collana, ha indossato anche un paio di orecchini appartenuti a Diana, la madre di William, componendo un insieme che racconta molto più di una semplice scelta di stile: il legame fra il passato della famiglia reale, il suo presente e il futuro di una monarchia che continua a costruire parte della propria identità attraverso oggetti capaci di sopravvivere a chi li ha posseduti.

Kate Middleton, il ritorno sul red carpet con William e Tom Cruise

La serata del 22 settembre ha riportato William e Kate sotto i riflettori di Leicester Square, nel cuore di Londra, per la première mondiale di Digger, il nuovo film di Tom Cruise, che arriverà nelle sale il 2 ottobre. Un appuntamento che non era soltanto un evento cinematografico, ma anche la 73ª edizione della Royal Film Performance, la tradizionale proiezione benefica organizzata a sostegno della Film and TV Charity, l’organizzazione britannica che offre assistenza economica e psicologica ai professionisti dell’industria audiovisiva.

William, presidente dei BAFTA, ha incontrato insieme alla moglie il regista Iñárritu e diversi membri del cast, mentre sul red carpet erano presenti anche David Beckham e i figli Romeo e Cruz. Cruise, che aveva già incontrato i principi del Galles alla première di Top Gun: Maverick nel 2022, ha accolto William complimentandosi per la sua giacca di velluto nero, prima di accompagnare Kate all’interno della sala.

Ma mentre Hollywood e Buckingham Palace si ritrovavano ancora una volta davanti ai fotografi, era la principessa del Galles ad attirare l’attenzione con un abito che sembrava costruito attorno al suo gioiello più prezioso.

Il vestito, una creazione viola intenso di Jenny Packham, aveva una profonda scollatura, maniche morbide e trasparenti e una gonna fluida che accompagnava ogni movimento, mentre il colore richiamava quello delle ametiste incastonate nella collana.

Una scelta che ha permesso a Kate di riportare sotto i riflettori un gioiello raramente visto in pubblico, ma la cui storia comincia molto prima della sua entrata nella famiglia reale.

La collana della Regina Madre: un regalo di nozze che ha attraversato un secolo

Era il 1923 quando Lady Elizabeth Bowes-Lyon si preparava a sposare il principe Alberto, duca di York, futuro re Giorgio VI e padre di Elisabetta II. Fra i doni ricevuti in occasione del matrimonio, celebrato il 26 aprile nell’abbazia di Westminster, ce n’era uno particolarmente prezioso: una collana donata dalla regina Alessandra, vedova di Edoardo VII e nonna dello sposo.

Il gioiello, realizzato nello stile dei sautoir particolarmente apprezzati negli anni Venti, presenta una lunga composizione di perle e ametiste, culminante in un grande pendente a forma di cuore incorniciato da diamanti.

Un oggetto dal valore dinastico e sentimentale, perché non si trattava soltanto di un regalo di nozze, ma anche del simbolo dell’ingresso di Elizabeth Bowes-Lyon in una famiglia della quale sarebbe diventata una delle figure più longeve e riconoscibili.

La giovane duchessa di York, infatti, non era destinata a diventare regina: il marito avrebbe assunto il trono soltanto nel 1936, dopo l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, e sarebbe morto nel 1952, lasciandola vedova a 51 anni e consegnandole quel ruolo di Regina Madre che avrebbe conservato fino alla morte, avvenuta nel 2002.

Nel frattempo, la collana di ametiste era rimasta lontana dalle apparizioni pubbliche più conosciute della famiglia reale, tanto che la sua storia fotografica è sorprendentemente limitata rispetto a quella di altri gioielli appartenuti alle Windsor.

Il prezioso sautoir sarebbe tornato sotto i riflettori soltanto nel 2012, quando Camilla, allora duchessa di Cornovaglia, lo indossò alla première londinese di Skyfall, il film di James Bond interpretato da Daniel Craig.

Quattordici anni dopo, nello stesso contesto cinematografico, è stata Kate a scegliere di riportarlo sul red carpet, indossandolo in una versione più lunga rispetto a quella sfoggiata da Camilla e abbinandolo a un abito dello stesso colore delle pietre.

Non sappiamo se la principessa abbia voluto attribuire alla scelta un significato particolare, ma il risultato è quello di un gioiello che collega tre generazioni di donne appartenenti alla famiglia reale, dalla Regina Madre a Camilla, fino alla futura regina consorte.

E non è l’unico legame familiare che Kate ha voluto portare con sé sul red carpet.

Gli orecchini di Diana e quel filo invisibile che unisce due principesse del Galles

A completare il look, Kate ha scelto i celebri Collingwood Pearl Drop Earrings, gli orecchini di perle e diamanti appartenuti a Diana, che la principessa aveva ricevuto nel 1981, in occasione del suo matrimonio con Carlo.

Realizzati dalla gioielleria Collingwood, legata da tempo alla famiglia Spencer, gli orecchini erano diventati uno degli accessori più riconoscibili della principessa, che li aveva indossati durante numerose occasioni ufficiali e serate di gala.

Kate ha cominciato a portarli diversi anni fa, trasformandoli progressivamente in uno dei suoi gioielli più familiari e facendoli entrare in una nuova stagione della loro storia, quella in cui gli oggetti appartenuti a Diana vengono indossati dalla donna che oggi porta il suo stesso titolo.

Perché il legame fra le due principesse del Galles non passa soltanto attraverso William o attraverso il celebre anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti che Kate porta al dito, ma anche attraverso un patrimonio di gioielli che continua a essere riconoscibile a distanza di decenni.

Gli orecchini Collingwood, con le loro perle pendenti e i piccoli diamanti, sono fra gli esempi più evidenti di questa continuità, perché appartengono a un’estetica immediatamente associata a Diana, pur essendo entrati ormai stabilmente nel guardaroba della nuora che non ha mai conosciuto.

Indossarli insieme a una collana appartenuta alla Regina Madre significa quindi riunire due storie femminili profondamente diverse: da una parte quella di Elizabeth Bowes-Lyon, che attraversò due guerre mondiali e divenne uno dei simboli della continuità della monarchia britannica, dall’altra quella di Diana, che contribuì a trasformare radicalmente il rapporto fra la famiglia reale, i media e l’opinione pubblica.

Due donne che hanno occupato posizioni differenti nella storia dei Windsor e che, attraverso i gioielli scelti da Kate, si ritrovano idealmente accanto alla futura regina.

Perché i gioielli di Kate Middleton raccontano molto più di una scelta di stile

Nelle monarchie europee, i gioielli non sono mai stati soltanto accessori. Corone, diademi, collane e spille costituiscono una parte visibile della memoria dinastica, perché possono attraversare matrimoni, successioni, cambiamenti di titolo e passaggi generazionali conservando un’identità riconoscibile anche quando cambia la persona che li indossa.

È una forma di comunicazione particolarmente efficace per una famiglia reale come quella britannica, nella quale il rapporto fra tradizione e contemporaneità viene continuamente rappresentato anche attraverso l’abbigliamento.

Kate Middleton ha costruito negli anni un guardaroba nel quale gli abiti di stilisti contemporanei convivono con gioielli storici e accessori appartenuti ad altre donne della famiglia reale, creando una continuità visiva che permette al pubblico di riconoscere riferimenti al passato senza rinunciare a un’immagine attuale.

La serata londinese ne è stata un esempio particolarmente evidente, perché l’abito viola di Jenny Packham ha trasformato una collana di oltre un secolo fa nel centro di un look contemporaneo, mentre gli orecchini di Diana hanno aggiunto un secondo livello di memoria familiare.

Non esistono dichiarazioni pubbliche che consentano di interpretare la scelta come un messaggio deliberato indirizzato a qualcuno, né sarebbe corretto attribuire a Kate intenzioni personali che non ha espresso.

Il dato interessante è piuttosto il modo in cui questi oggetti, una volta indossati, assumono inevitabilmente nuovi significati agli occhi di chi conosce la loro storia.

La collana che nel 1923 celebrava l’ingresso di una giovane aristocratica nella famiglia reale è diventata, più di un secolo dopo, un gioiello indossato dalla donna destinata ad affiancare William quando salirà al trono. Gli orecchini che accompagnavano Diana nelle sue apparizioni pubbliche sono oggi parte dell’immagine della principessa del Galles che ne ha raccolto il titolo.

E forse è proprio questa la particolarità della serata londinese: mentre Tom Cruise presentava il suo nuovo film e i fotografi cercavano l’immagine perfetta della coppia reale, Kate Middleton indossava una storia cominciata 103 anni prima, dimostrando quanto possa essere lunga la vita di un gioiello quando, oltre alle pietre preziose, custodisce anche la memoria di chi lo ha portato.