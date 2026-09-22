Harry vuole raccontare Lady Diana in un nuovo documentario: il progetto per i 30 anni dalla morte e il ruolo dello zio Spencer

Il principe Harry potrebbe tornare a raccontare la storia di sua madre, Lady Diana, attraverso un nuovo documentario da realizzare in occasione del trentesimo anniversario della sua morte, che ricorrerà il 31 agosto 2027. Il duca di Sussex starebbe infatti valutando diversi progetti dedicati alla memoria della principessa del Galles e avrebbe già preso contatto con alcune persone che la conoscevano personalmente, tra amici e familiari, per esplorare la possibilità di costruire un racconto capace di restituirne l’eredità umana e culturale a trent’anni dall’incidente automobilistico che le costò la vita a Parigi.

Secondo quanto riportato dall’Express e confermato da fonti citate dalla rivista People, tra le iniziative prese in considerazione ci sarebbe proprio un documentario sulla vita di Diana, anche se al momento non sarebbe stato definito alcun progetto definitivo, né sarebbero stati annunciati accordi di produzione o una possibile data di distribuzione. Harry avrebbe già avviato una serie di contatti preliminari con persone vicine alla madre, tra le quali potrebbe figurare anche lo zio materno Charles Spencer, che proprio in questi giorni è tornato a parlare della sorella attraverso un nuovo libro di memorie.

Harry e William avevano già raccontato Lady Diana insieme nel 2017

L’idea di un nuovo documentario riporterebbe inevitabilmente alla memoria Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, il film realizzato nel 2017 in occasione del ventesimo anniversario della morte della principessa, nel quale Harry e William avevano condiviso ricordi personali, fotografie e testimonianze della loro infanzia, raccontando pubblicamente il rapporto con la madre e le conseguenze della sua scomparsa.

Quando Diana morì, il 31 agosto 1997, Harry aveva soltanto dodici anni, mentre William ne aveva quindici, e i due fratelli si trovarono improvvisamente al centro di un lutto seguito in diretta da milioni di persone in tutto il mondo, diventando protagonisti di uno dei momenti più ricordati della storia recente della monarchia britannica: il corteo funebre durante il quale accompagnarono il feretro della madre per le strade di Londra, camminando dietro la bara insieme al padre Carlo, al nonno Filippo e allo zio Charles Spencer.

Nel documentario del 2017 i due principi avevano scelto di ricordare Diana soprattutto nella sua dimensione familiare, offrendo al pubblico il ritratto di una madre affettuosa e presente, lontano dalle immagini ufficiali e dai racconti che avevano accompagnato la sua vita pubblica. A distanza di quasi dieci anni, un eventuale nuovo progetto assumerebbe inevitabilmente un significato differente, considerando anche il rapporto ormai difficile tra Harry e William, che non hanno più condiviso iniziative pubbliche dedicate alla madre con la stessa partecipazione mostrata in passato.

Al momento non è noto se il principe William sia stato informato dell’eventuale documentario o se possa essere coinvolto nella sua realizzazione, mentre resta da capire quale impostazione Harry vorrebbe dare al progetto e quanto spazio potrebbe essere riservato alla propria esperienza personale.

Il possibile coinvolgimento dello zio Charles Spencer

Tra le persone che potrebbero contribuire al nuovo racconto dedicato a Lady Diana figura Charles Spencer, fratello minore della principessa e zio materno di Harry, che ha recentemente pubblicato Swan Song: Diana, My Sister, un libro nel quale ripercorre il rapporto con la sorella, i ricordi familiari e gli avvenimenti che seguirono la sua morte.

Il conte Spencer ha raccontato di avere voluto mettere per iscritto la propria testimonianza in vista del trentesimo anniversario della scomparsa di Diana, anche per rispondere alle numerose richieste di interviste ricevute nel corso degli anni e offrire una ricostruzione della sua vita attraverso i ricordi di chi l’aveva conosciuta fin dall’infanzia.

Il libro riporta al centro dell’attenzione anche il difficile rapporto tra Diana e la famiglia reale britannica, con particolare riferimento alle vicende successive alla sua morte e alle decisioni prese in occasione del funerale, sulle quali Charles Spencer ha espresso negli anni posizioni critiche. Alcuni dei suoi ricordi sono stati contestati da Buckingham Palace, che ha richiamato l’attenzione sul modo in cui il dolore può influenzare la memoria degli avvenimenti, mentre il conte ha difeso pubblicamente la propria ricostruzione.

Nonostante le indiscrezioni sul possibile coinvolgimento di Spencer nel progetto di Harry, non è stata confermata una sua partecipazione al documentario e resta da chiarire se il duca di Sussex intenda raccogliere testimonianze inedite dei familiari o sviluppare un racconto più personale, incentrato sull’eredità della madre e sul modo in cui questa ha influenzato la sua vita.

Il ricordo di Diana e il legame con Harry

Il rapporto con la memoria della principessa continua a occupare un posto importante nella vita pubblica di Harry, che negli anni ha parlato ripetutamente della perdita della madre, raccontando anche nel libro autobiografico Spare le difficoltà vissute durante l’adolescenza e il lungo percorso affrontato per elaborare il lutto.

Anche Charles Spencer ha descritto il legame che continua a unirlo alla sorella attraverso alcuni oggetti personali, raccontando di indossare ancora oggi, nelle occasioni particolarmente importanti, un paio di gemelli ricevuti in regalo da Diana alla fine degli anni Ottanta, come un modo per sentirla simbolicamente vicina nei momenti difficili.

«Ci sono volte in cui sento Diana al mio fianco nei momenti difficili. Se devo affrontare qualcosa di veramente importante, una riunione in cui si decide qualcosa di cruciale o altro, indosso sempre i gemelli che mi ha regalato alla fine degli anni Ottanta, come una sorta di memoriale. Il ricordo di Diana dà conforto alle persone anche adesso», ha raccontato il conte.

Parole che restituiscono una dimensione privata della memoria di Diana, la cui figura continua a essere al centro di documentari, libri e iniziative commemorative anche a quasi trent’anni dalla scomparsa, mentre il prossimo anniversario potrebbe offrire alla famiglia Spencer e ai suoi due figli una nuova occasione per ricordarla.

Per Harry, un eventuale documentario rappresenterebbe anche la possibilità di riprendere un racconto iniziato pubblicamente insieme al fratello William nel 2017, tornando a parlare della madre da una prospettiva personale e familiare, in un momento nel quale la sua vita e il suo rapporto con la monarchia britannica sono profondamente cambiati.

Per il momento, tuttavia, il progetto rimane soltanto una delle ipotesi prese in considerazione dal duca di Sussex in vista del 31 agosto 2027, una data che riporterà inevitabilmente l’attenzione internazionale sulla figura di Diana Spencer e sull’eredità lasciata dalla principessa a trent’anni dalla sua morte.