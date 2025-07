Michelle Hunziker, le vacanze sono formato famiglia… allargatissima

Michelle Hunziker sceglie Mykonos per una vacanza all’insegna dell’amore: con lei figlie, nipotino, ex marito Eros e il nuovo compagno Nino Tronchetti Provera, ufficialmente parte della famiglia

Estate all’insegna dell’amore, della serenità e della condivisione per Michelle Hunziker, che ha scelto Mykonos come cornice perfetta per le sue vacanze in compagnia della sua numerosa (e affiatata) famiglia allargata. «Con le persone che amo», scrive lei sui social, pubblicando una lunga gallery fotografica che racconta più di mille parole.

Nelle immagini, la showgirl scherza con la figlia Aurora, abbraccia teneramente le piccole Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, e si lascia andare a un bacio affettuoso con l’ex marito Eros Ramazzotti. E, soprattutto, rompe finalmente il riserbo sulla sua attuale relazione pubblicando la prima foto insieme a Nino Tronchetti Provera, il nuovo compagno.

È una vacanza in compagnia degli affetti più cari, tra famiglia e amici, per ricaricarsi e godersi momenti autentici. «In fondo cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia?», scrive ancora Michelle su Instagram, sintetizzando perfettamente lo spirito con cui ha deciso di vivere quest’estate greca.

Un piccolo miracolo, quello riuscito alla conduttrice svizzera: far convivere passato e presente in un’atmosfera calda, armoniosa, che parla solo d’amore. Con lei ci sono Aurora, il suo compagno Goffredo Cerza – reduce da un trapianto di capelli e in attesa delle nozze previste per il 2026 – e il loro bambino Cesare, per il quale nonna Michelle farebbe davvero di tutto.

Sole e Celeste, dopo un anno intenso per la mamma, finalmente possono godersi tutto il tempo possibile con lei. E accanto a Michelle ci sono anche due presenze speciali: Eros Ramazzotti, padre di Aurora, e Nino Tronchetti Provera, il nuovo amore della conduttrice. La loro storia è venuta alla luce qualche mese fa, nata – in modo curioso – per colpa di un appartamento su cui entrambi avevano messo gli occhi. Poi, il primo bacio pubblico sul palco del concerto romano di Vasco Rossi e ora questa vacanza in cui Nino è accolto con affetto da figlie ed ex.

Una relazione che sembra andare a gonfie vele, tanto che Michelle ha deciso di ufficializzarla sui social, pubblicando lo scatto che la ritrae finalmente accanto al suo compagno, a conferma della solidità del loro legame.

L’unico assente è Tomaso Trussardi, ma la sua mancanza non sembra destare preoccupazioni: probabilmente altri impegni per l’imprenditore lombardo, con cui i rapporti restano comunque sereni e distesi.