Leonardo Maria Del Vecchio, le prime foto da papà: la piccola Bianca e l’amore con Sara Soldati

La prima estate da papà non si scorda mai. E Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, la sta vivendo con un sorriso in più: quello della sua primogenita, Bianca. La bimba è nata lo scorso 4 luglio dall’amore con la compagna Sara Soldati, e ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio lui sui social, con un tenero post condiviso con Sara.

Per la prima volta il manager, oggi anche deejay per passione e imprenditore a tutto campo, si è mostrato nella veste inedita di papà: nelle immagini stringe tra le braccia la sua piccola, in un ritratto intimo e familiare che ha conquistato i follower. «Bianca», il nome scelto per la neonata, segna un nuovo capitolo nella vita di Del Vecchio, che accanto ai progetti d’affari sta vivendo una felicità personale senza precedenti.

Massima discrezione, invece, da parte di Sara. Ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, modella e influencer, ha scelto di custodire con riservatezza la gravidanza, preferendo condividere pubblicamente solo il momento della nascita. La storia d’amore con Leonardo va avanti ormai da otto anni, un legame solido che oggi si arricchisce della gioia della loro bambina.

Sul fronte professionale, l’imprenditore continua a muoversi con la stessa energia che lo contraddistingue. Presidente di Ray-Ban, marchio simbolo di EssilorLuxottica di cui è anche Chief Strategy Officer, Del Vecchio ha intrapreso un percorso di rinnovamento creativo e strategico: tra le iniziative di maggiore rilievo, la scelta di A$AP Rocky come primo direttore creativo del brand.

Non solo moda e occhiali: la sua visione imprenditoriale spazia anche nel mondo dell’ospitalità e del food. Dagli investimenti in Acqua Fiuggi alla gestione della Trattoria del Ciumbia, dai locali Vesta fino al celebre Twiga, Del Vecchio conferma la sua attitudine a intrecciare business e lifestyle, senza mai rinunciare alla sperimentazione.

Ora, però, il ruolo più importante resta quello appena conquistato: quello di papà.