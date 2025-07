Dove c’è Sinner c’è sempre lei. Ma chi è Laila Hasanovic?

A Jannick Sinner non piace parlare troppo della sua vita privata. Ma se sei il numero uno al mondo del tennis e non hai una fidanzata ufficiale è normale che certe coincidenze vengano notate.

Se due indizi fanno una prova è facile pensare che non sia un caso che Laila Hasanovic, bellissima modella danese, dopo essere stata vista sugli spalti del Roland Garros di Parigi per la finale tra Sinner e Alcaraz, sia spuntata ora anche a Wimbledon per il primo match giocato dal nostro tennista sull’erba londinese.

Laila, ex compagna di Mick Schumacher, è la stessa con cui Sinner è stato fotografato qualche tempo fa in una breve trasferta a Copenaghen, dove ufficialmente lui si trovava per questioni lavorative. Laila ha celebrato il suo arrivo a Londra su Instagram insieme ad altre modelle.

È a Londra per vedere le partite di Sinner?

In realtà si troverebbe in Inghilterra per motivi di lavoro, visto che le foto in cui appare con le colleghe Thérèse Hellström, fondatrice di La Mode Agency, e Victoria Garber, anche lei modella danese, sono state ripubblicate sui social di un brand di moda sportiva. Ma il gossip impazza e molti si chiedono se il campione italiano, 24 anni fra un mese, e la modella danese, 25 anni, siano una coppia.

A dire il vero Laila era stata avvistata anche a Montecarlo, ma in occasione del torneo del Principato a Sinner era stata attribuita un’altra relazione, poi smentita, con Lara Leito. In ogni caso dopo aver chiuso il rapporto con la collega russa Anna Kalinskaya, a Sinner sono stati attribuiti molti flirt senza che lui li abbia mai confermati.

Forse è per questo che la morbosa curiosità della gente aumenta.