Cuciniamo insieme: pennette primavera

E ora di fare piatti leggeri, freschi, semplici, ma di gusto penetrante. E il regalo ce lo fa l’orto che in Primavera esplode. Questa ricetta è adattissima anche per i vegetariani, si tratta di massimizzare il sapore delle zucchine che in questo periodo esprimono il loro massimo e di giocare sulle consistenze. In cucina dunque

Ingredienti –

360 gr di pennette o altra pasta corta di grano duro italiano

4 zucchine piccole

4 cucchiai di pinoli sgusciati

un cipollotto

160 gr di brie o taleggio

16 fiori di acetosella (facoltativi)

8 foglie di menta

sale

olio extravergine di oliva

pepe qb.

Procedimento – Tritate finemente il cipollotto, fate a brunoise le zucchine dopo averle mondate. In una padella mettete un giro di olio extravergine di oliva e tostate bene i pinoli. Nel frattempo portate a bollore in una pentola l’acqua per la pasta. Ora aggiungete in padella la brunoise di zucchine e fatela diventare bella croccante nel tempo che cuoce la pasta. Scolate le penne in padella saltandole insiemee a zucchine e pinoli, aggiustate di sale e di pepe. Tritate finemente la menta e aggiungetela alla pasta mantecando. Impiattate aggiungendo cubetti di formaggio e qualche fiore di acetosella.

Come far divertire i bambini – Fate guarnire a loro il piatto con formaggio e fiori.

Abbinamento – Noi abbiano scelto uno spumante metodo classico blanc dei noir della Basilicata, che è l’orto d’Italia, da uve aglianico. Ma voi potete abbinare qualsiasi spumante purché non dolce