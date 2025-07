Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati dopo “Temptation Island”: dal reality al matrimonio

La storia d’amore tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ha finalmente trovato il suo lieto fine. Dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2023, i due giovani originari di Salerno si sono giurati amore eterno con una romantica cerimonia in chiesa. A precedere le nozze, l’immancabile serenata della sera prima, a suggellare un legame che – tra alti e bassi – ha saputo resistere alle prove più dure.

Gabriela e Giuseppe si erano fatti conoscere proprio grazie al docu-reality di Canale 5, diventando una delle coppie più seguite e discusse di quella stagione. Lei, all’epoca 21 anni, aveva deciso di partecipare al programma dopo aver scoperto che lui si era iscritto a un sito di incontri con il nickname “American Boy”, il tutto a sua insaputa. In trasmissione, entrambi avevano ceduto alle tentazioni: Gabriela era persino entrata nella stanza del single Fouad e, pur non avendo immagini a disposizione, Giuseppe – ascoltando alcuni rumori – aveva intuito che tra i due potesse esserci stato un bacio. Questo lo aveva spinto a richiedere un falò di confronto anticipato.

Lo scontro tra i due fu acceso e li portò inizialmente a lasciarsi. Tuttavia, dopo il falò, Giuseppe chiese di rivederla per chiarire e tentare una riconciliazione. Da quel momento uscirono di nuovo insieme, più uniti che mai. A distanza di due anni, hanno deciso di fare il grande passo e convolare a nozze.

Tra gli invitati al matrimonio c’erano anche alcune vecchie conoscenze di Temptation Island, come Francesca Sorrentino e Alessia Bottiglia, con cui Gabriela aveva stretto una profonda amicizia durante il programma. Alessia è arrivata accompagnata dal fidanzato Davide, mentre Francesca – che uscì single dal reality dopo una lunga e tormentata storia con Manuel – si è ritrovata faccia a faccia con i suoi due ex: Gianluca (la sua scelta a Uomini e Donne) e lo stesso Manuel. Secondo alcune indiscrezioni, proprio con Manuel sembra che sia “riscoccata la scintilla”, anche se per ora nessuno dei due ha confermato pubblicamente il gossip.

Dopo una breve parentesi come tronista a Uomini e Donne, Francesca oggi è ufficialmente single. Ma le nozze di Gabriela e Giuseppe sono state anche l’occasione per un possibile nuovo inizio sentimentale per qualcun altro.