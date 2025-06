Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: il principe ha un nuovo amore (e non lo nasconde più)

Altro che flirt passeggero: quella tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è ormai una storia ufficiale, che il principe non solo conferma, ma racconta pubblicamente con toni inediti e coinvolti. Dopo mesi di indiscrezioni, foto rubate e prime apparizioni pubbliche, l’erede di Casa Savoia ha rotto il silenzio dalle pagine del magazine francese Point de Vue, firmando di fatto l’uscita allo scoperto di una delle relazioni più chiacchierate dell’ultimo anno.

La love story tra Gstaad e Montecitorio

«Ci hanno presentati amici comuni, a Gstaad, dove lei va da circa quindici anni», ha raccontato Emanuele Filiberto, parlando per la prima volta apertamente della sua nuova compagna. E se è vero che la scintilla è scoppiata tra le montagne svizzere, il vero debutto ufficiale è avvenuto a maggio, durante il concerto di Omar Harfouch a Montecitorio, dove i due si sono mostrati insieme con grande disinvoltura. Flash, sorrisi, abiti eleganti: una presentazione in grande stile nel cuore della politica italiana, scelta non certo casuale.

L’intesa (non solo sentimentale)

Dalle parole del principe traspare più di un semplice colpo di fulmine. La definisce una “donna straordinaria”, ne elogia l’intelligenza, la carriera e soprattutto il sostegno emotivo e professionale che gli offre: «Le chiedo spesso consigli, sia sul mio lavoro che sugli ordini», confessa. Adriana, insomma, non è solo una compagna di vita, ma una figura di riferimento anche nei suoi progetti personali e pubblici. Un amore maturo, all’insegna del dialogo e della condivisione, come precisa lui stesso: «Comunichiamo molto. Siamo molto uniti e molto felici».

Il passato con Clotilde e un presente (molto) sereno

Con Clotilde Courau, madre delle sue due figlie Vittoria e Luisa, il legame si è trasformato ma non si è spezzato. «Viviamo separati da tre, forse quattro anni», aveva rivelato Emanuele Filiberto nel 2024, smorzando sul nascere ogni ipotesi di rottura burrascosa. La coppia, sposata per vent’anni, ha scelto la via della serenità e della complicità, anche nella separazione. E oggi, nel cuore del principe 53enne, c’è spazio solo per Adriana.

Chi è Adriana Abascal

Ex Miss Messico, quinta classificata a Miss Universo nel 1989, imprenditrice di successo e globe-trotter con tre matrimoni alle spalle: Adriana Abascal è molto più di una semplice bellezza latina. Nata nel 1970, ha fatto la sua fortuna sfilando, posando e costruendo un piccolo impero nella moda e nel design. È titolare di un brand di scarpe di lusso e ha vissuto una vita tra Messico, Stati Uniti, Francia e ora… Italia? Tra i suoi ex, nomi potenti come Emilio Azcárraga, magnate di Televisa, e Juan Villalonga, presidente di Telefónica. Un passato importante che oggi si intreccia con il presente reale.

Una nuova coppia da copertina

Che piaccia o meno, quella tra il principe italiano e l’ex regina di bellezza messicana è la nuova favola da rotocalco. Con un pedigree glamour, un tocco internazionale e quella nota da jet set europeo che fa tanto gossip d’élite, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal sembrano pronti a scrivere un nuovo capitolo tra amore, lusso e riflettori. E chissà se dopo Montecitorio non arrivi anche un royal wedding 2.0.