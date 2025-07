Ana de Armas e Tom Cruise: chi è la nuova compagna dell’attore e perché tutti parlano di lei

L’attrice cubana, ex Bond girl e protagonista di Blonde, è stata avvistata accanto a Tom Cruise e ha acceso il gossip con un like controverso su Nicole Kidman. Ma chi è Ana de Armas?

La relazione tra Tom Cruise e Ana de Armas sembra ormai ufficiale. I due attori sono stati infatti fotografati da TMZ mentre passeggiavano mano nella mano a Woodstock, nel Vermont, durante un weekend che ha sancito la prima uscita pubblica della coppia.

Chi è Ana de Armas

Classe 1988, nata a L’Avana e cresciuta tra Cuba e Spagna, Ana de Armas si è imposta negli ultimi anni come uno dei volti più magnetici del cinema contemporaneo. Dopo gli esordi nella fiction spagnola El Internado, ha raggiunto la popolarità internazionale con Knives Out – Cena con delitto (2019), per poi vestire i panni di Marilyn Monroe nel discusso Blonde di Andrew Dominik. Attrice dal talento e dalla bellezza scenica indiscutibili, Ana ha saputo costruirsi una carriera solida tra blockbuster e cinema d’autore.

Il like contro di Nicole Kidman

A poche ore dalla diffusione delle foto con Cruise, Ana de Armas è finita al centro di una bufera social. Secondo quanto riportato da diversi utenti di Reddit, l’attrice avrebbe messo “mi piace” a un post Instagram che ironizzava sull’aspetto di Nicole Kidman, oggi 57 anni, accompagnando l’immagine dell’attrice australiana con una didascalia sarcastica. Il like, seppur rimosso, è stato immortalato con uno screenshot che ha fatto il giro del web. In molti lo hanno letto come un attacco gratuito o, peggio, una forma di rivalità femminile, facendo emergere ancora una volta la facilità con cui, nel racconto mediatico, le donne vengono messe in competizione anche a distanza di decenni e relazioni.