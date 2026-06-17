Chi era Oliver Tree, il cantante morto a 32 anni che aveva conquistato TikTok

Il cantante statunitense è morto in un incidente in elicottero in Brasile. Dietro il caschetto a scodella, gli occhiali oversize e i milioni di visualizzazioni su TikTok si nascondeva uno degli artisti più originali e imprevedibili della sua generazione

Ci sono artisti che raccontano il proprio tempo e artisti che, invece, riescono a incarnarlo al punto da diventarne il simbolo. Oliver Tree apparteneva alla seconda categoria. Non perché fosse il cantante più famoso della sua generazione o quello con il maggior numero di premi in bacheca, ma perché aveva compreso prima di molti altri che internet non era soltanto uno strumento di promozione, bensì un linguaggio, un ecosistema culturale, una forma di intrattenimento capace di mescolare musica, meme, ironia, performance e identità in qualcosa di completamente nuovo.

La morte dell’artista statunitense, avvenuta in Brasile in seguito a una collisione tra due elicotteri nei cieli di Rio de Janeiro, interrompe improvvisamente una carriera che negli ultimi anni aveva assunto una dimensione globale e che aveva trasformato un ragazzo californiano dall’aspetto volutamente stravagante in uno dei volti più riconoscibili dell’intera cultura internet. Le autorità brasiliane stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha provocato sei vittime.

Molto più di un cantante virale

Ridurre Oliver Tree a un fenomeno di TikTok sarebbe probabilmente il modo più veloce per non capire chi fosse davvero.

Quando milioni di persone in tutto il mondo hanno iniziato a utilizzare Life Goes On come colonna sonora dei propri video, l’impressione era quella di trovarsi davanti all’ennesimo artista premiato dagli algoritmi. In realtà la storia era molto diversa. Dietro quella viralità c’era un autore che da anni costruiva con attenzione quasi maniacale un personaggio capace di vivere contemporaneamente nella musica, nei videoclip, nelle interviste, sui social network e nell’immaginario collettivo digitale.

Il caschetto geometrico, gli occhiali da sole enormi, i vestiti apparentemente fuori moda, i comportamenti assurdi e le provocazioni continue non erano semplici eccentricità. Erano parte di un progetto artistico che giocava continuamente sul confine tra autenticità e finzione, tra satira e autoparodia, tra celebrità e caricatura della celebrità.

In un periodo storico in cui quasi tutte le star cercavano disperatamente di apparire perfette, Oliver Tree aveva scelto di diventare volutamente imperfetto.

L’anti-idol dell’era social

Forse è proprio qui che si nasconde il segreto del suo successo.

Oliver Tree non cercava di essere ammirato. Cercava di essere riconosciuto.

Mentre gran parte dell’industria musicale investiva nella costruzione di immagini impeccabili, lui appariva come una specie di personaggio uscito da un cartone animato, una figura sospesa tra il mondo reale e quello digitale, capace di generare curiosità anche tra chi non ascoltava abitualmente la sua musica.

Era un anti-idol in un’epoca dominata dagli idol.

Una figura che sembrava prendere in giro contemporaneamente le regole dell’industria discografica, la cultura degli influencer, l’ossessione per la perfezione estetica e persino il concetto stesso di fama.

Non a caso gran parte del suo pubblico apparteneva a una generazione cresciuta tra YouTube, Twitch, TikTok e Instagram, abituata a consumare contenuti in cui l’intrattenimento nasce proprio dalla contaminazione continua tra linguaggi diversi.

Da Santa Cruz al successo globale

Nato in California e cresciuto a Santa Cruz, Oliver Tree aveva iniziato il proprio percorso artistico molto prima di diventare una star dei social. Negli anni aveva sperimentato generi differenti, collaborazioni trasversali e progetti visivi sempre più ambiziosi, fino a costruire una carriera che sfuggiva a qualsiasi classificazione tradizionale.

I suoi brani più celebri, da Life Goes On a Miss You fino a Alien Boy, hanno accumulato centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme streaming, mentre la sua immagine è diventata immediatamente riconoscibile anche per chi non conosceva necessariamente il suo repertorio musicale. Al momento della morte contava oltre undici milioni di ascoltatori mensili su Spotify e stava portando avanti un tour mondiale che avrebbe dovuto toccare oltre trenta Paesi.

Quando la musica diventa cultura internet

La vera eredità di Oliver Tree, però, probabilmente non sarà misurata soltanto dai numeri.

Sarà ricordato come uno dei primi artisti ad aver compreso che nel XXI secolo la musica non vive più soltanto nelle canzoni. Vive nelle immagini, nelle battute, nei meme, nei video brevi, nelle community online, nelle identità digitali che ogni giorno vengono costruite e ricostruite davanti a uno schermo.

Per questo la sua figura appare oggi molto più significativa di quanto possano raccontare le classifiche.

Dietro quel caschetto a scodella che per anni è stato oggetto di scherzi, imitazioni e parodie si nascondeva infatti un artista che aveva intuito prima di molti altri come sarebbe cambiato il rapporto tra celebrità, intrattenimento e cultura pop nell’era degli algoritmi.

Ed è forse per questo che la sua scomparsa sta colpendo così tanto il pubblico globale: perché con Oliver Tree non se ne va soltanto un cantante, ma uno dei personaggi che meglio avevano raccontato l’assurdità, la creatività e le contraddizioni della vita online.