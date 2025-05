Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, il battesimo della figlia Gabriella – tutte le foto

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il battesimo della loro secondogenita, Gabriella, con una festa elegante e solare affacciata sul mare. La piccola, nata lo scorso gennaio dopo la primogenita Giulietta (3 anni), è stata protagonista di una giornata speciale che ha unito intimità familiare, stile impeccabile e un’atmosfera gioiosa, tipica del Dottore.

La cerimonia si è svolta in una suggestiva chiesetta, impreziosita dalla presenza di amici e parenti stretti, tra cui Marta Vincenzi e Luca Marini con la loro bambina, Angelina. Un evento raccontato nei dettagli tramite le storie Instagram condivise dalla stessa Francesca Sofia Novello e da alcuni invitati.

Dopo il rito religioso, tutti si sono spostati per un pranzo vista mare a Cattolica. Qui, tra brindisi, sorrisi e tavole curate nei minimi dettagli, la festa ha preso vita in un’atmosfera da sogno: rose e peonie sui toni del rosa cipria, dolcetti a tema e una scenografia che sembrava uscita da un set cinematografico.

Valentino Rossi, per l’occasione, ha messo da parte la tuta da corsa per un look total white-beige, indossando la stessa giacca-camicia sfoggiata per il suo 46esimo compleanno. Al suo fianco, Francesca Sofia Novello è apparsa raggiante in un abito color panna-cipria, confermandosi ancora una volta icona di stile. Le due sorelline, Giulietta e Gabriella, vestite di bianco e dolcissime con fiocchetti tra i capelli, hanno conquistato la scena e i cuori di tutti.

Lo scatto più tenero? Quello di famiglia: Valentino sorridente e orgoglioso tra le sue donne, immortalato in un’immagine che racconta tutta la sua felicità, come se quella foto rappresentasse il suo trofeo più prezioso.

Dopo il battesimo della piccola Gabriella, in molti si chiedono se per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello siano in arrivo le nozze. La festa sul mare, perfetta in ogni dettaglio, è sembrata a tutti una vera e propria prova generale di matrimonio.

La storia d’amore tra il campione di MotoGP e la modella è nata nel 2018 tra i paddock: lei, allora, era una ombrellina, lui una leggenda delle due ruote. In una vecchia intervista al Corriere della Sera, Valentino aveva dichiarato: “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.

Chissà se il prossimo grande evento sarà proprio quello.