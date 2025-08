«Sydney Sweeney ha ottimi jeans»… e adesso anche un grande fan: Donald Trump

Donald Trump ha cambiato idea su Sydney Sweeney. Il motivo? Ha scoperto che l’attrice è una repubblicana registrata. In un attimo, quella pubblicità dei jeans – tanto criticata quanto virale – è passata, ai suoi occhi, da provocazione discutibile a capolavoro patriottico. E così, il presidente è diventato uno dei fan più rumorosi della nuova campagna di American Eagle.

«È una repubblicana registrata?», ha risposto Trump a un giornalista che gli chiedeva della presunta affiliazione politica dell’attrice. «Oh, ora adoro la sua pubblicità».

Secondo il New York Post, che ha consultato i registri elettorali pubblici, Sweeney risulta registrata come repubblicana nella contea di Monroe, in Florida, dal giugno 2024. L’informazione è emersa proprio mentre l’attrice di Euphoria finiva al centro di un’ondata di critiche per la campagna promozionale del brand statunitense.

Trump ha rincarato la dose: «Sareste sorpresi di sapere quante persone sono repubblicane. Questo non lo sapevo, ma sono contento che me l’abbiate detto. Se Sydney Sweeney è una repubblicana registrata, penso che il suo annuncio sia fantastico».

Già qualche giorno fa, si era espresso sul tema anche Donald Trump jr, che aveva postato su Instagram una foto del padre generata dall’intelligenza artificiale in cui il presidente, in posa da modello, indossava un completo jeans camicia-pantaloni. Trump jr. aveva scritto a mo’ di didascalia: «Donald is so hot right now!!!».

La polemica sulla pubblicità: «Sidney Sweeney ha ottimi jeans»

La polemica è scoppiata la scorsa settimana con il lancio della nuova campagna firmata American Eagle, dal titolo Sydney Sweeney Has Great Jeans. Il gioco di parole tra jeans e genes (geni) ha scatenato reazioni contrastanti online.

Il messaggio visivo – che ritrae l’attrice, bionda e con occhi azzurri, accanto allo slogan ambiguo – è stato interpretato da alcuni utenti come un riferimento alla superiorità razziale o addirittura a ideologie eugenetiche. Un’accusa pesante, alla quale si è contrapposta una parte del pubblico che ha difeso la trovata come una semplice, ironica operazione di marketing.

C’è chi ha definito la campagna “stonata” per via delle implicazioni razziali percepite, ma altri hanno lodato Sweeney per aver rotto con il politicamente corretto e sfidato la cosiddetta cultura “woke”.

Nel contesto di un brand in difficoltà economica, American Eagle ha scelto di non tirarsi indietro, rilanciando la campagna anziché ritrattare. In un video diffuso sull’account Instagram dell’azienda, Sweeney – 27 anni – si avvicina a un cartellone pubblicitario che mostra lo slogan Sydney Sweeney Has Great Genes, cancella la parola Genes e la sostituisce con Jeans, per poi allontanarsi in silenzio.

Il gesto, tutt’altro che neutro, è stato accolto con entusiasmo soprattutto negli ambienti conservatori. Numerosi esponenti della destra americana hanno difeso l’attrice e ridicolizzato le critiche rivolte alla campagna.

Tra loro anche il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, che ha commentato l’aspetto dell’attrice definendola “una bella ragazza tutta americana”. Durante un podcast trasmesso venerdì, Vance ha ironizzato: «Il mio consiglio politico ai Democratici è di continuare a dire a tutti quelli che trovano Sydney Sweeney attraente che sono dei nazisti».

E ha aggiunto: «Sembra davvero questa la loro strategia. Rivela qualcosa di piuttosto interessante sui Democratici: c’è una ragazza americana qualunque che fa una normale pubblicità di jeans. Cercano di vendere jeans agli adolescenti americani, eppure si sono completamente scatenati contro questa cosa. Non avete imparato nulla dalle elezioni del novembre 2024?».

Mentre Sweeney non ha ancora commentato direttamente le critiche, American Eagle è intervenuta venerdì con una dichiarazione ufficiale: «Sydney Sweeney Has Great Jeans è – ed è sempre stata – una campagna incentrata sui jeans. I suoi jeans. La sua storia», ha fatto sapere il marchio.