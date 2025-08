Sydney Sweeney è repubblicana. Donald Trump: «Adesso mi piace lo spot sui jeans»

Dopo critiche sui social, anche Donald Trump – in un video pubblicato su X dalla CNN – è intervenuto lodando la pubblicità quando ha scoperto che l’attrice è registrata come repubblicana in Florida dal 2024

La nuova campagna pubblicitaria di American Eagle, che ha come protagonista Sydney Sweeney — attrice nota per i suoi ruoli in “Euphoria” e “C’era una volta a… Hollywood” — continua a suscitare dibattito negli Stati Uniti. Dopo le critiche, le ironie e i commenti sui social media, è intervenuto anche il presidente americano Donald Trump. Durante un’intervista, una giornalista della CNN ha informato il tycoon che, a partire dal 2024, Sweeney risulta registrata come elettore repubblicano in Florida. La sua reazione è stata: “È una repubblicana registrata? Oh, allora adesso adoro la sua pubblicità!”, aggiungendo poi: “Sareste sorpresi se sapeste quante persone sono repubblicane”.