Jennifer Lopez agli Amas 2025: la difficile arte di rimanere icona

Jennifer Lopez è tornata sul palco degli American Music Awards in veste di host e performer, orchestrando una serata che si è fatta notare più per l’estetica che per la sostanza. In un susseguirsi di look ultra sexy e griffatissimi — tra abiti trasparenti, cristalli, spacchi vertiginosi e silhouette aderenti — la popstar ha confermato il suo ruolo di icona fashion, anche se la spettacolarità sartoriale non è bastata a distogliere l’attenzione dalle ombre che accompagnano questo momento della sua carriera.

Un’apertura provocatoria e divisiva

Il numero d’apertura, un medley di successi contemporanei reinterpretati con la consueta energia, ha scatenato reazioni contrastanti. Il bacio a due ballerini — un uomo e una donna — ha monopolizzato i titoli, ma ha anche alimentato le critiche di chi ha giudicato l’insieme forzato e fuori tempo massimo. Per alcuni, la performance ha voluto ribadire che J.Lo è ancora un’headliner, per altri ha mostrato quanto sia difficile reinventarsi senza cadere nell’autoparodia.

Jennifer Lopez sembra oggi sospesa tra la necessità di riaffermare la propria centralità nel pop e la consapevolezza che la scena è cambiata. Le nuove regole dello show business sono scritte da una generazione che privilegia autenticità e spontaneità a fronte del glamour ipercostruito che ha fatto di lei una leggenda. E se il pubblico storico la osserva con affetto, è con un occhio sempre più distaccato.

Il peso delle scelte e l’incertezza del futuro

Oltre allo spettacolo in sé, l’apparizione agli AMAs arriva in un momento delicato per la cantante. Il suo tour This Is Me… Now fatica a vendere biglietti, e l’ annuncio di una residency a Las Vegas appare più come una contromossa obbligata che una scelta artistica. La narrazione del ritorno trionfale si infrange così contro dati di vendita modesti e l’impressione che il grande pubblico non sappia più bene dove collocarla.

A complicare ulteriormente il quadro, la fine del matrimonio con Ben Affleck è diventata materiale da tabloid, alimentando il gossip più della musica. Nonostante tutto, Lopez ha dichiarato di guardare al futuro con entusiasmo e ha già confermato la sua partecipazione al WorldPride 2025, in calendario a New York. Un’occasione, forse, per riscrivere una narrazione meno legata alla nostalgia e più coerente con un presente in trasformazione.