Ester Expósito e Mbappé, il bacio sullo yacht in Sardegna conferma il flirt: chi è l’attrice di Élite che ha conquistato il campione francese

Dalle passerelle di Madrid al jet set internazionale, la star di Élite è stata paparazzata insieme a Kylian Mbappé durante una vacanza in Sardegna. Le immagini dei baci sullo yacht sembrano confermare una delle relazioni più chiacchierate del momento tra calcio, cinema e moda.

Tra le attrici spagnole più seguite della sua generazione con 24 milioni di followers, Ester Expósito è tornata al centro dell’attenzione internazionale anche per i rumor sulla sua presunta relazione con Kylian Mbappé. Ma chi è davvero la star di Élite che negli ultimi anni è diventata un volto fisso della moda e del cinema europeo?

Nata a Madrid nel 2000, Ester Expósito ha iniziato a recitare giovanissima, ma la vera consacrazione arriva nel 2018 grazie a Élite. Nella serie interpreta Carla Rosón, personaggio magnetico e sofisticato che la trasforma rapidamente in una delle nuove icone della cultura pop europea. Lo sguardo glaciale, l’estetica curata e il mix tra sensualità e minimalismo contribuiscono a renderla uno dei volti più riconoscibili della Gen Z.

Dopo il successo internazionale della serie Netflix, l’attrice spagnola costruisce una carriera sempre più ampia tra cinema, moda e beauty. Recita in produzioni come Venus e partecipa a numerosi eventi fashion internazionali, diventando presenza fissa alle sfilate e nelle campagne dei brand di lusso, diventando anche volto di Desigual. Parallelamente cresce anche il suo peso sui social, dove milioni di follower seguono look, backstage e red carpet.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato però associato soprattutto a quello di Kylian Mbappé. I rumor sulla relazione circolavano già da tempo tra Madrid e Parigi, ma a confermare definitivamente il legame sarebbero state le fotografie pubblicate durante una vacanza in Sardegna. I due sono stati paparazzati insieme su uno yacht lungo le coste italiane mentre si scambiavano baci ed effusioni, immagini che per molti media rappresentano la prima vera ufficializzazione della coppia.