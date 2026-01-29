“Cime Tempestose”: Margot Robbie e Jacob Elordi nel nuovo film in arrivo a San Valentino

È iniziato il conto alla rovescia per “Cime Tempestose”. Il film, diretto da Emerald Fennell che vede come protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nei cinema italiani il 12 febbraio 2026 e promette promette una rilettura audace del grande classico di Emily Brontë.

A oltre due anni dall’annuncio ufficiale del progetto, l’adattamento di Cime Tempestose si prepara a dividere pubblico e critica, complice una visione che sembra voler forzare i confini del canone gotico. La storia resta quella di sempre, l’amore assoluto e distruttivo tra Catherine Earnshaw e Heathcliff, ma filtrata attraverso l’estetica estrema e provocatoria che ha reso Fennell (Promising Young Woman, Saltburn) una delle autrici più riconoscibili del cinema contemporaneo.

Secondo quanto anticipato dalla produzione, non si tratterà di una trasposizione filologica. Scelte visive radicali, una scenografia volutamente spiazzante e simbolismi inattesi segnano la distanza dalle versioni più classiche, da quella con Laurence Olivier fino al film del 1992 con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Un approccio che, come ammesso dalla stessa casting director, potrebbe non incontrare il favore degli appassionati più ortodossi della letteratura inglese.

In un’intervista recente, i due protagonisti hanno raccontato quanto il legame tra Catherine e Heathcliff abbia finito per travolgerli anche sul set. Margot Robbie e Jacob Elordi hanno parlato apertamente di un’ossessione reciproca nata durante la lavorazione del film, un’intensità emotiva continua che, a loro dire, era impossibile spegnere una volta entrati nei personaggi. Alla domanda sulle principali differenze tra il romanzo e l’adattamento cinematografico, Robbie ha invece spiegato che se nel classico Emily Brontë, Catherine e Heathcliff non arrivano mai a baciarsi, nel film lei ed Elordi si baciano «continuamente e ovunque», una scelta che rende fisica e viscerale un’ossessione che nel libro resta spesso sotterranea.

Complici anche sul red carpet, dove Margot Robbie ha sfoggiato — insieme a un abito custom made di Schiaparelli — il collier Taj Mahal di Cartier, regalato da Richard Burton a Elizabeth Taylor per i suoi 40 anni, i due attori hanno confermato quell’alchimia intensa che attraversa anche il film.

Resta ora da capire come reagirà il pubblico davanti a questa versione spinta e sensoriale di “Cime tempestose” e se, come molti hanno già ipotizzato, l’adattamento potrebbe riservare qualche sorpresa.