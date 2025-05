Cannes 2025: Elodie raffinata in nero sul red carpet per il suo debutto al cinema

L’artista italiana incanta alla Croisette in un abito nero firmato Prada, in occasione della première di Fuori, il film di Mario Martone che la vede per la prima volta attrice protagonista.

Per la prima volta sul tappeto rosso del Festival di Cannes in veste di attrice protagonista, Elodie celebra un momento importante della sua carriera.

Conosciuta per il suo percorso musicale, la cantante romana — classe 1990 — è ora al centro della scena cinematografica grazie al film Fuori di Mario Martone, presentato in concorso.

Il look del red carpet firmato Prada

Per la première del film, Elodie ha scelto un abito a colonna in raso opaco nero di Prada, dalle linee essenziali e impeccabili, accompagnato da gioielli Tiffany & Co. A completare il look, uno chignon alto e voluminoso, tra le acconciature del momento, a sottolineare ulteriormente l’equilibrio tra classe e modernità. Lo styling è stato curato da Giulia Cova.

Fuori: un film italiano in corsa per la Palma d’Oro

Fuori è l’unico film italiano in concorso per la Palma d’Oro e racconta la figura di Goliarda Sapienza, scrittrice anticonvenzionale e figura centrale della cultura del Novecento. Diretto da Mario Martone, il film vede Elodie recitare accanto a due attrici affermate come Valeria Golino e Matilda De Angelis.

Un ruolo complesso e intenso, che conferma la volontà dell’artista di esplorare nuovi linguaggi espressivi, portando sullo schermo una storia di libertà, intellettuale e personale.

Mi ami mi odi: Elodie tra nuovo album e concerti negli stadi

Il 2 maggio 2025, Elodie ha pubblicato il suo quinto album in studio, Mi ami mi odi, un progetto che segna una nuova maturità artistica per la cantante romana.

Composto da 12 tracce, l’album esplora le sfumature dell’amore e dell’identità attraverso sonorità che spaziano dal pop all’elettronica, con influenze R&B. Tra i brani più significativi figurano Dimenticarsi alle 7, presentato al Festival di Sanremo 2025, Black Nirvana, e Feeling, un duetto con Tiziano Ferro.

L’estate 2025 vedrà Elodie protagonista di due concerti evento: l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Quest’ultimo appuntamento è particolarmente significativo, poiché Elodie diventerà la prima donna ad esibirsi sul palco dello stadio partenopeo.