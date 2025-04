Al Pacino compie 85 anni: la sua carriera e i suoi look iconici

«That’s the actor I want to be» (Ecco l’attore che voglio essere, ndr.) avrebbe detto di lui Robert De Niro. Il 25 aprile, il mondo del cinema celebra gli 85 anni di Al Pacino, un artista che ha fatto della trasformazione la sua firma, lasciando un’impronta indelebile nella storia della recitazione.

La vita e carriera di Al Pacino

Nato nel Bronx nel 1940, Alfredo James Pacino ha avuto un’infanzia difficile e un sogno, il baseball, ma il destino — e il talento — lo hanno portato in tutt’altra direzione. Dopo aver studiato alla prestigiosa Actors Studio, il suo esordio sul grande schermo arriva nel 1969. Solo tre anni dopo, nel 1972, Francis Ford Coppola lo sceglie per il ruolo che lo renderà immortale: Michael Corleone ne Il Padrino. Da lì, una carriera costellata di ruoli iconici: Tony Montana in Scarface, Frank Slade in Profumo di Donna (Oscar nel 1993), Vincent Hanna in Heat, e Meyer Offerman in Hunters, senza dimenticare il recente Modì e il prossimo The Ritual, in uscita a giugno.

Ma Al Pacino è anche un’icona di stile. Ogni suo personaggio racconta una storia anche attraverso i capelli, la barba, il taglio: uno stile che Barberino’s, la catena italiana di barbershop, ha reinterpretato per chi vuole ispirarsi al suo look.

L’eleganza lucida dello slick back de Il Padrino

In Il Padrino e Scent of a Woman, Pacino sfoggia lo slick back: capelli tirati all’indietro, lucidati con pomate o paste modellanti. Un look classico che comunica disciplina e carisma, perfetto per chi vuole uno styling pulito e professionale.

La barba ribelle (ma curata) di Serpico

In Serpico, Al Pacino è il volto del poliziotto idealista e fuori dagli schemi. Qui l’attore porta una barba folta, apparentemente naturale ma curata con precisione. Per replicare il look, servono uno shampoo specifico, balsamo nutriente e una spazzola in legno.

Le onde soft da avvocato ribelle

In …e giustizia per tutti, le onde morbide accompagnano l’intensità emotiva del personaggio interpretato da Al Pacino. Chi ha capelli medi e mossi può ottenere quell’effetto naturale con uno spray a base di sale marino, che definisce e lascia movimento.

La rasatura pulita di Scarface

Il look Tony Montana è essenziale: capelli corti, frangia decisa, viso liscio. Dietro l’apparente semplicità, una skincare rigorosa.

La barba elegante in Carlito’s Way

In Carlito’s Way, Pacino mostra una barba tra il formale e il glamour. I master barber consigliano una crescita controllata, con attenzione alla linea delle guance e all’idratazione del pelo, magari con un olio di argan.