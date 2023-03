Tra spazio coworking, bistrot, terrazza ed eventi: alla scoperta di Open

DoveVivo, la più grande azienda di co-living italiana, ha interamente rinnovato lo storico spazio di Open, che si trova nel cuore di Milano, nel quartiere di Porta Romana.

Dal concept dello spazio fino alla scelta del design, Open Milano è diventato in breve tempo un cardine del mondo del coworking, grazie alla sua formula all-in-one in cui sia il singolo professionista sia l’azienda o la start up, trovano il luogo ideale per le proprie necessità, avendo a disposizione tutti i servizi e gli spazi necessari.

Open rappresenta, infatti, la location ideale per lavorare o studiare all’interno di un ambiente che favorisce gli scambi e gli incontri tra freelance, professionisti e imprenditori. È infatti possibile creare nuove connessioni, non solo grazie alle postazioni condivise, ma anche per la presenza di un bistrot interno e di un’ampia terrazza, che permettono di godersi dei momenti di relax con un caffè o un aperitivo.

Open ha l’obiettivo di proporre un’offerta a tutto tondo, al fine di unire momenti di lavoro al networking e all’intrattenimento o all’approfondimento di tematiche socio-culturali. Nascono proprio con questo intento gli incontri dedicati alla community che riempiono il calendario eventi.

Come si sviluppano gli spazi di Open?

Design e familiarità si intrecciano nell’open space creando un’atmosfera home-feeling, minimal e ricercata. L’interno dell'ambiente risulta particolarmente luminoso, sia grazie alla luce naturale che illumina lo spazio tramite grandi vetrate, essenziale per potersi concentrare sulle proprie attività, sia grazie alle luci calde e soffuse distribuite in tutto l’ambiente. A queste si aggiungono la presenza di piante e corner colorati dalle tonalità pastello. Tutto rimanda ai valori di Open come location e coworking, ovvero la flessibilità e l’attenzione al cliente.

Open si sviluppa su due piani. Al primo si distribuiscono le più di 50 postazioni in condivisione e il bistrot, accessibile a tutti. C’è sempre la possibilità di scegliere fra le zone più aperte e più frequentate dello spazio, o angoli più appartati delimitati da librerie e divani, in cui ritrovare pace e riservatezza. Completano il primo piano le phone booth, ovvero delle cabine riservate, pensate per le proprie call e i video meeting che richiedono maggiore privacy. Le postazioni sono affittabili giornalmente a 19€ o mensilmente a 199€. Il secondo piano è interamente dedicato agli eventi. Si trovano qui le sale riunioni, l’area catering e la bellissima terrazza con vista su Viale Monte Nero. Le sale meeting seguono il principio della flessibilità: è infatti possibile trovare sale più piccole, a partire da 4 persone, fino alla più ampia, capace di ospitare fino a 70 persone. Le sale riunioni possono essere affittate da aziende, start up o gruppi di professionisti per i propri meeting in presenza, disponendo di tutti i dispositivi audio-video per videoconferenze.

Una giornata lavorativa deve prevedere anche momenti di svago e relax e grazie al bistrot sarà possibile godersi una colazione, un pranzo, una pausa caffè oppure un aperitivo in compagnia. Il bistrot è composto da una tavola fredda ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00.

Ultima, ma non per importanza, la terrazza di oltre 180mq: questa si presenta come un’oasi verde in contrasto al paesaggio urbano milanese circostante. La terrazza è disponibile per eventi privati e aziendali, che avranno una marcia in più grazie al servizio catering interno composto da coffee break, business lunch e aperitivi.

Gli eventi in casa Open

Riprendendo le parole di Valerio Fonseca, co-founder e CEO di DoveVivo, Open rappresenta “la possibilità di godere di uno spazio fisico dove creare relazioni, lavorare e studiare con soluzioni flessibili nel tempo”.

La filosofia di Open, infatti, mira a coniugare il tempo lavorativo con il tempo libero, permettendo di creare connessioni più salde e svagarsi al termine di una lunga giornata lavorativa. Gli incontri che popolano il calendario eventi coprono diverse tematiche, partendo dal Food and Beverage con gli Open Taste e gli Open Wine, passando per la moda, la musica, la letteratura e, perché no, anche i party.

I professionisti potranno quindi approfondire argomenti di loro interesse e scoprirne di nuovi, incentivando lo scambio di esperienze e opinioni.