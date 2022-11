È una scintilla improvvisa, un movimento della mente che ha bisogno degli strumenti giusti per diventare visibile, prendere forma, trasformarsi da lampo in progetto concreto.



Ha varie espressioni di sé: un disegno, un testo, immagini fisse o in movimento, audio oppure video. Nella fotogallery che vedete qui sotto abbiamo raccolto il meglio disponibile in questo momento sul mercato.

Dal drone Dji che trasforma chi lo usa in un regista di documentari (o di un kolossal di Hollywood fatto in casa) per la potenza delle sue lenti alate, ai computer e ai tablet con lo schermo touch (o un ibrido dei due) come quelli firmati da Microsoft, Xiaomi e Apple.

Poi ci sono gli «attrezzi del mestiere», chiamiamoli così, dedicati a chi di professione fa lo youtuber o l'influencer. O meglio il creator, per usare un termine a loro molto caro.

La fotocamera Sony utilizzata dai più famosi produttori di contenuti al supporto della Cellularline che regge il telefonino e illumina alla perfezione il volto per video selfie e racconti da pubblicare sul web. Per apparire sempre in splendida forma: per l'essere ci sarà tempo.

Spazio poi alla nuova frontiera «pieghevole» degli smartphone come quello di Samsung che, quando è chiuso è un telefono touch, ma quando si apre - come un libro, come una farfalla che dispiega le sue ali - si trasforma in un tablet.

Non mancano gli accessori, come la stampante Fujifilm che mette su carta le immagini scattate con lo smartphone: frammenti di ricordi da rendere tangibili, da usare per un collage oppure per decorare una stanza di note di colore.

Infine, ci sono le evoluzioni della specie: oggetti consueti, che si arricchiscono di funzioni mantenendo intatte o variando leggermente le loro forme. Ecco allora il nuovo libro elettronico di Amazon e la macchina del caffè che fa il cappuccino meglio di quello al bar. Cosa c'entra? Ma come, è ovvio: è creatività da bere.

Insomma, un viaggio nella cassetta degli attrezzi di chi dà fiducia alle proprie intuizioni. Buona creazione.