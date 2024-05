«Vogliamo studiare», dialogo con gli universitari vittime dei blocchi pro-Palestina

Le associazioni firmatarie di questo manifesto differiscono per molti aspetti e hanno visioni in alcuni casi divergenti su diversi temi, ma oggi siamo tutti uniti nella difesa dei valori fondamentali della nostra università così come del nostro paese: democrazia, libertà di espressione e di pensiero, tutela delle minoranze e soprattutto diritto allo studio. Non vogliamo e non possiamo assistere inermi ai danni che una minoranza violenta sta facendo alla nostra università, NOI VOGLIAMO STUDIARE !

Finisce cosi’ il manifesto redatto dalle associazioni studentesche a proposito delle occupazioni degli atenei da parte dei gruppi pro-Palestina.

A Panorama.it parlano Pietro Balzano, Marco Deho’ e Filippo Leon Buffa che raccontano l’occupazione , le intimidazioni ricevute, il ruolo dei “cattivi maestri”, la presenza di coordinatori delle proteste esterni estranei alle università, il ruolo di docenti e Rettori e il silenzio di una parte della politica.