Putin: «le relazioni Usa-Russia sono in crisi profonda»

Il presidente russo Vladimir Putin è tornato al centro della scena, nell'abituale veste di difensore della Russia contro l'aggressione di potenze straniere ostil.«Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono in crisi profonda», lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin ricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. «La crisi odierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in Ucraina», ha aggiunto Putin

Tra Russia ed Usa è una fase di «conflitto caldo», dice intanto il viceministro degli Esteri di Mosca Ryabkov, avvertendo che si assiste infatti ad una guerra ibrida.

Inoltre, ha aggiunto il presidente russo Putin, «le relazioni tra l'Unione europea e la Russia si sono deteriorate perché l'Ue ha cominciato uno scontro geopolitico con Mosca», ha detto il leader del Cremlino durante la cerimonia. Ma la Russia «non si vuole isolare e rimane aperta alla cooperazione con tutti i Paesi sulla base del principio di eguaglianza», ha sottolineato il presidente russo.