Ucraina, ultimo atto - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

La scorsa settimana, mentre ero in attesa di accomodarmi nel salotto televisivo di Bianca Berlinguer, ho ascoltato l'intervista ad Elly Schlein: in mezz'ora ha parlato di sanità, lavoro e costo dell'energia e per una volta mi è parsa più concreta del solito. Tuttavia, mentre l'ascoltavo allarmarsi per la bolletta che grava sulle imprese italiane mi sono chiesto: quindi, che si fa? Al discorso appassionato della giovane segretaria mancava infatti la conclusione...

Ucraina, distruzione finale

Ucraina e Russia si colpiscono sempre più a fondo mentre continua il bagno di sangue tra popolazione civile e giovani soldati (un milione le vittime tra caduti, dispersi e feriti). Intanto l'Europa pende verso un maggior sostegno militare e Putin lascia intendere che la soluzione nucleare è a un passo. Così il conflitto alle nostre porte è a un punto di non ritorno.

Se il sindaco non dà l'esempio

A Firenze, il primo cittadino Sara Funaro si muove sulle orme del suo predecessore per cercare di limitare turisti e affitti brevi. Peccato che a Palazzo Bargellini, splendida dimora della sua famiglia, i parenti del primo cittadino diano in locazione appartamenti per periodi più o meno lunghi sui portali specializzati.

Auto green: inversione a Ue

Le vetture a pila vendono sempre meno. Il mercato è in panne e il nostro Paese chiede di rinviare lo stop sui motori endotermici al 2035. Da Fca a Vw, il grido d'allarme del settore è forte, ma Von der Leyen paga l'intesa coi Verdi.

Previdenza integrativa, questa sconosciuta

In Italia sono ancora una minoranza i lavoratori che utilizzano i fondi pensione. Ora il governo vuole accelerare la crescita del «secondo pilastro». Ma conviene davvero investirci il Tfr? Una guida ragionata.