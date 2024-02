Torino, la casa dello sport, apre le porte alle Final Eight di Basket

Torino, la città dei grandi eventi sportivi si appresta a dare il via alla cinque giorni in cui il mondo del basket si darà appuntamento nel capoluogo piemontese per ammirare i suoi beniamini.



Presso le Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino, davanti al gotha del basket, oggi sono state presentate tutte le novità dell’edizione di quest’anno che vuole battere i record fissati appena un anno fa con un’affluenza di pubblico mai vista (36.000 spettatori). Sono stati, infatti, già venduti oltre 36 mila biglietti, (+11% rispetto alla scorsa edizione), le finali sono sold out, le semifinali sono ad un passo dall’esserlo e questo nonostante Torino non abbia una squadra tra le contendenti e neppure un team nella massima serie. Ha dalla sua però la storia e probabilmente sarà stato questo a spingere la Lega Basket a confermare l’evento a Torino per altre due edizioni.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte apre le danze: “È un grande evento a livello di immagine, alimenta il turismo sportivo. Sono persone che comunque dormono negli alberghi, mangiano nei ristoranti, conoscono un territorio che non avevano avuto l’opportunità di conoscere. Per noi è l’inizio di un anno straordinario per gli eventi sportivi. Il 4 maggio partirà il Giro D’Italia da Torino, è poi l’anno in cui festeggeremo il Grande Torino, in attesa del Tour de France che arriverà a luglio e in vista delle Atp Finals in autunno. E questo è solo una parte di ciò che accadrà, e che è figlio di un lavoro di squadra. Le risorse economiche sono importanti ma non bastano, deve esserci una volontà comune, un senso di accoglienza e tutto questo è nell’aria. Lo scorso anno le squadre ci dissero di aver sentito l’abbraccio della città, la stessa cosa vale per il tennis, ecco perché queste non sono spese ma investimenti in una città che negli anni ha cambiato pelle. Grazie alle Final Eight le iscrizioni alle società di basket sono aumentate, perché i ragazzi si avvicinano anche se gli diamo la possibilità di vedere i loro campioni. Non parliamo solo di effetto Sinner, riguarda tutti”.

Il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini non lesina commenti: “L’aiuto delle istituzioni ci ha permesso di mettere nuovamente in piedi quello che è la massima espressione della pallacanestro oggi in Italia. Chi ci ha ospitato lo scorso anno ci ha chiesto di tornare. Era una bella scommessa per la Lega l’edizione 2023, poi lo scorso anno è successo qualcosa di straordinario ed eccoci qui a rinnovare la possibilità di pianificare ancora due edizioni. Vogliamo celebrare tutti insieme il basket italiano cercando di avvicinarci alla tanto agognata esperienza NBA: palazzetti grandi, tanta gente, spettacolo in campo ma possibilità di divertirsi sperimentare e gioire insieme. Ci saranno una serie di tributi, dovuti e voluti”.

All’Inalpi Arena, pronto ad accogliere 12.000 spettatori per singolo match, scenderanno in campo: Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli Basket, Estra Pistoia per assegnare la Coppa Italia 2024. Guardando l’andamento in campionato si prevede un enorme equilibrio, anche perché le due favorite, Milano e Bologna devono fare i conti con la stanchezza data dall’Eurolega.

Carlton Myers confermato ambassador anche per questa edizione, oggi insieme a David Moss (nello staff tecnico di Alessandro Magro alla Germani Brescia) ha accompagnato in sala la Coppa Italia che sarà assegnata domenica 18 febbraio: “Vogliamo difendere questa Coppa che lo scorso anno abbiamo alzato al cielo” dichiara Moss “Non so quanto merito abbia avuto questa Coppa nella crescita che abbiamo avuto da quella notte magica. Una cosa è certa: vogliamo essere lì, avere la possibilità di vincere, senza pensare prima di meritare qualcosa che solo una vittoria in campo ti potrà assegnare”.

La novità più importante di questa edizione è però la combinata con la lega basket femminile (LBF) chiamata nei giorni 16 e 18 febbraio a decretare la vincente della Frecciarossa Final Four. In campo nelle semifinali: Umana Reyer Venezia vs Allianz Geas Sesto San Giovanni; Famila Wuber Schio vs Passalacqua Ragusa. A Laura Chicca Macchi che ha vinto 8 volte la Coppa Italia il compito di issare questa mattina la Coppa Italia Femminile su quel piedistallo dal quale poi domenica 18 passerà nelle mani della squadra vincitrice: “La lega basket femminile ha bisogno di visibilità, oggi più di prima, perché non aggrapparsi alla maschile che di visibilità ne ha? Non sono sport diversi, è uno sport unico, meno veloce e meno atletico ma bello lo stesso. Questa collaborazione ci permetterà di fare un salto enorme”.

13 febbraio

mercoledì 14 e giovedì 15

17 febbraio

domenica 18 febbraio

16 e il 17 febbraio

è dedicato l’opening night del. Prevista la proiezione nella sala Fucine delle Ogr del docufilm “Dino Meneghin – Storia di una leggenda”. Il più grande giocatore della storia del basket italiano sarà presente in sala e intervistato da Alessandro AlciatoSaturnino, storico bassista di Jovanotti sarà la guest delle serate di. A lui è affidata la colonna sonora durante e al termine delle gare. Sarà accompagnato da DJ Aladyn di Radio Deejay (partner ufficiale della manifestazione).Antonello Riva, recordman di realizzazioni del nostro campionato con 14.397 punti sarà protagonista sabatoall’Inalpi Arena. Insieme a lui due suoi storici coach Valerio Bianchini e Carlo Recalcati. Saranno presenti anche Dino Meneghin e Sandro Gamba, il leggendario coach alla guida della valanga gialla varesina e della nazionale italiana.Bob Morse,riceverà il premio per l’inserimento nella Hall Of Fame della FIP dal Presidente Gianni Petrucci. È sesto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Serie A con 9.775 punti.Diletta Leotta: è lei la master of ceremony della finale e la madrina ufficiale dell’edizione 2024 della Frecciarossa Final Eight.Clinic Internazionale in programma ilal Pala Sermig di Torino. A lezione dai grandi allenatori: Sergio Scariolo, già campione europeo e mondiale con la Spagna; Terry Stotts, per 11 anni head coach in NBA con i Portland Trail Blazers dopo avere guidato anche gli Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks; Georgios Dikaioulakos coach della Famila Schio Campione d’Italia femminile e della Slovenia e già alla guida delle nazionali femminili di Grecia e Lituania; Marco Ramondino, Allenatore dell’Anno della Serie A UnipolSai 2022-23 ed il Commissioner degli Arbitri Italiani Luigi Lamonica.