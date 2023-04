Segnali di guerra da Pechino. Il primo arriva dall'annuncio dell'apertura di una No-fly zone a nord i Taiwan in concomitanza con presunte «attività spaziali» della Cina. Non solo. Il presidente Xi Jinping ha poi chiesto alla sua difesa di aumentare gli addestramenti di guerra «vera» per le sue truppe.

Questo porta Taiwan a lanciare l'allarme sulla guerra imminente