Super Bowl 2025: la partita, l'halftime e dove vederla

Il Super Bowl 2025 è alle porte, e quest’anno promette di essere un’edizione storica, che unisce l’eccitazione dello sport a momenti di grande spettacolo e intrattenimento. Per la prima volta nella storia, un presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump, assisterà alla sfida, un dettaglio che conferisce ancora maggiore prestigio a un evento che, come ogni anno, cattura l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo.

Il grande appuntamento si terrà ancora una volta al leggendario Caesars Superdome di New Orleans, un impianto che ospita il Super Bowl per l’ottava volta, confermando il suo status di palcoscenico ideale per il massimo spettacolo del football americano. L’ultima volta che il Super Bowl si è svolto qui risale al 2013, quando i Baltimore Ravens conquistarono il titolo contro i San Francisco 49ers. Oggi, il palcoscenico è pronto a ospitare un'altra sfida leggendaria, tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles.

I Kansas City Chiefs, protagonisti di una delle dinastie più forti degli ultimi anni, sono alla ricerca di un’impresa storica: la terza vittoria consecutiva. Dall’altra parte, i Philadelphia Eagles puntano a bissare il successo del 2018, dopo una stagione straordinaria che li ha visti dominare in campo. La partita promette un duello mozzafiato, con la potenza di Patrick Mahomes e la determinazione dei suoi Chiefs contro la solidità e la freschezza della squadra di Philadelphia.

Con i Chiefs favoriti secondo le quote (-120), gli Eagles, dati a +100, sono pronti a dare battaglia, offrendo una sfida che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il match, che si svolgerà nella notte italiana, vedrà entrambe le squadre dare il massimo per conquistare il Vince Lombardi Trophy e scrivere un nuovo capitolo nella storia della NFL.

Non c’è Super Bowl senza il suo leggendario Halftime Show, e quest’anno la magia sarà firmata da Kendrick Lamar. Il rapper di Compton, che ha già infiammato il pubblico del Super Bowl LVI nel 2022, tornerà sul palco per un’esibizione che promette di entrare nella storia. A lui si aggiungerà la cantante SZA, che offrirà un contributo speciale a una performance che, ne siamo certi, lascerà il segno.

Lamar, noto per il suo talento e la sua presenza scenica straordinaria, sarà protagonista di uno spettacolo che non solo celebra la musica hip-hop, ma anche la cultura popolare. I fan sono pronti a vivere una delle performance più attese degli ultimi anni.

Ma prima della grande partita, New Orleans ospiterà anche il concerto di apertura con Post Malone. Il rapper e cantante, tra i più amati della scena musicale globale, darà il via alla serata con un’esibizione che scalderà il pubblico e preparerà l’atmosfera per il resto dell’evento. Con i suoi successi che hanno segnato la musica degli ultimi anni, Post Malone promette di regalare un momento speciale.

Oltre alla partita e agli spettacoli musicali, il Super Bowl è famoso anche per i suoi commerciali, che sono un evento a parte. Ogni anno, le aziende si sfidano per realizzare spot pubblicitari che lasciano il segno, sfruttando l’opportunità di raggiungere milioni di spettatori in tutto il mondo. Nel 2025, il costo di un commerciale da 30 secondi raggiunge i 7 milioni di dollari, con alcuni spazi venduti anche a 8 milioni. Un’occasione imperdibile per le aziende, che sfruttano ogni minuto di visibilità per lasciare un’impronta nella memoria del pubblico.

In Italia, il Super Bowl 2025 sarà trasmesso su DAZN e Italia 1 offrono la possibilità di seguire il Super Bowl 2025 nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. Gli abbonati a DAZN potranno guardare il Super Bowl LIX in diretta sia in TV che in streaming, per vivere in tempo reale la sfida tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Sarà possibile accedere alla partita anche tramite il piano NFL Game Pass, disponibile a 99 centesimi per il pacchetto "Season Pro" o a 4,99 euro per il "Season Pro Ultimate".

Chi preferisce seguire il Super Bowl su Italia 1 potrà farlo in live streaming tramite Mediaset Infinity. Basta accedere al sito, registrarsi o inserire i propri dati, e si potrà guardare la finale gratuitamente.Non solo la partita, ma anche il pre-partita, gli spettacoli e, naturalmente, il tanto atteso Halftime Show saranno disponibili in chiaro per tutti gli appassionati.