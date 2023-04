Crisi in Sudan, rientrato in Italia il primo gruppo di connazionali

Sono da poco rientrati in Italia i nostri connazionali evacuati dal Sudan. La situazione politica e sociale dello Stato arabo-africano, che si sta sempre più aggravando in queste ore, ha spinto il governo italiano a organizzare una complessa operazione di recupero, così da mettere in salvo i cittadini del Belpaese presenti sul territorio. Nel corso della serata di ieri è atterrato un primo gruppo proveniente da Gibuti. In totale sono 96 le persone arrivate: 83 italiani e 13 stranieri. Un secondo aereo, un C-130, che trasportava a bordo solo civili, è arrivato intorno alle 24. Ad attendere il gruppo rientrato dal Sudan, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il generale Francesco Figliuolo e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

«Più persone che insieme hanno coordinato il lavoro insieme ad altri Paesi alleati e hanno consentito di evacuare 97 cittadini italiani», ha detto il ministro Guido Crosetto, il quale ha poi riferito che 10 suore hanno deciso di restare in Sudan per portare avanti la loro missione. Tutte le risorse disponibili sono state impiegate dalla Difesa, ha poi sottolineato il ministro. «Le Forze Armate italiane hanno svolto un eccezionale lavoro. L'Italia è fiera di voi» ha concluso.