Starship, rinviato il lancio del razzo destinato a Marte

La SpaceX di Elon Musk ieri aveva in programma di lanciare la navicella Starship SN24 e il Super Heavy, il più grande sistema di trasporto spaziale riutilizzabile, destinato alla Luna e a Marte. Ma il lancio del razzo è stato rinviato per problemi tecnici. Un problema di pressurizzazione al primo stadio del razzo SuperHeavy ha costretto SpaceX a interrompere il conto alla rovescia quando mancavano 40 secondi al lancio. «Una valvola di pressurizzazione sembra essere congelata, quindi a meno che non inizi a funzionare presto, nessun lancio oggi», ha twittato Elon Musk, aggiungendo «riproveremo entro pochi giorni».

La base di partenza è la Starbase di SpaceX a Boca Chica, in Texas. L'obiettivo del test è portare Starship nello spazio e farla rientrare a Terra, a circa 100 chilometri dalla costa dell'isola Kauai, nella Hawaii.