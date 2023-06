Silvio Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano, Non ci sono conferme ufficiali da parte di Forza Italia ma pare che il ritorno in ospedale sia avvenuto in tarda mattinata. Accanto a lui Marta Fascina e la figlia Marina Berlusconi.

Ricordiamo che Berlusconi era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero per una leucemia cronica e relativi problemi respiratori.

Questa la nota dei suoi medici:

Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme.

Professor Alberto Zangrillo Professor Fabio Ciceri