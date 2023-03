Silicon Valley Bank UK venduta alla Hsbc per 1 sterlina

La filiale britannica della Silicon Valley Bank Uk, per la quale la Bank of England ha chiesto lo stato di insolvenza dopo il crack, è stata venduta a Hsbc per una sterlina. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Economia inglese. Hsbc Holdings è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo nonché il primo istituto di credito europeo per capitalizzazione: la sua sede si trova nella Hsbc Tower, nei Docklands di Londra.

«Il 10 marzo 2023 – recita una nota di Hsbc – Svb Uk aveva prestiti per circa 5,5 miliardi di sterline e depositi per circa 6,7 miliardi di sterline. Al 31 dicembre 2022, Sbb Uk ha registrato un utile ante imposte di 88 milioni di sterline. Il patrimonio tangibile di SVB UK dovrebbe essere di circa 1,4 miliardi di sterline. Il calcolo finale della plusvalenza derivante dall'acquisizione sarà fornito a tempo debito».

«Questa acquisizione è un'eccellente strategia per la nostra attività nel Regno Unito», ha dichiarato l'amministratore delegato di Hsbc Noel Quinn. «Rafforza il nostro franchise di banca commerciale e migliora la nostra capacità di servire aziende innovative e in rapida crescita, anche nei settori della tecnologia e delle scienze della vita, nel Regno Unito e a livello internazionale»