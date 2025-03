Latino alle medie, scrittura manuale, Bibbia e intelligenza artificiale. Ecco la nuova scuola di Valditara

Una scuola che guarda al passato per affrontare il futuro. La riforma scolastica promossa dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ridisegna il panorama dell’istruzione italiana con una serie di interventi che mescolano tradizione e innovazione. Il documento delle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, pubblicato dal Ministero, introduce cambiamenti che vanno dal ritorno del latino alle medie alla valorizzazione della scrittura manuale, passando per un nuovo approccio allo studio della storia e l’integrazione dell’intelligenza artificiale in classe. Una rivoluzione che partirà dall’anno scolastico 2026/2027 e che già oggi accende il dibattito.

Il ritorno del latino alle medie e la centralità della scrittura manuale

Uno degli interventi più significativi riguarda l’introduzione del latino nella scuola secondaria di primo grado. L’insegnamento, seppur opzionale, sarà strutturato in un’ora aggiuntiva settimanale e verrà presentato come un esercizio logico e grammaticale essenziale per la comprensione della lingua italiana. Secondo il Ministro Valditara, il latino rappresenta non solo un ponte con le radici culturali dell’Occidente, ma anche un valido strumento per affinare le capacità di ragionamento.

Parallelamente, la riforma pone un accento particolare sulla scrittura manuale. La calligrafia in corsivo verrà incentivata come pratica che stimola la riflessione e il pensiero critico. “Mi sono capitati candidati all’esame di avvocato che scrivevano in stampatello perché non conoscevano il corsivo. Una realtà purtroppo diffusa fra i giovani”, ha dichiarato Valditara, sottolineando la necessità di ripristinare una formazione che non trascuri l’importanza della scrittura a mano.

Una nuova impostazione per la storia e l’introduzione della Bibbia

L’insegnamento della storia subirà una revisione sostanziale, con un focus più marcato sulle civiltà greca e romana e sull’influenza del Cristianesimo nel mondo classico. Il Ministero ha scelto di ridimensionare lo spazio dedicato alla preistoria e alle civiltà extraeuropee, concentrando due anni della scuola primaria sullo studio delle fondamenta culturali dell’Occidente.

Una delle innovazioni più discusse è l’inserimento della Bibbia tra i testi di riferimento per la formazione storico-letteraria, accanto a Iliade e Odissea. Secondo Valditara, la conoscenza dei testi biblici è imprescindibile per comprendere l’arte, la letteratura e la musica occidentale. L’insegnamento della Bibbia, tuttavia, dovrà avvenire con un approccio storico e culturale, senza implicazioni confessionali.

Lettura integrale e introduzione dell’intelligenza artificiale

La nuova riforma promuove un ritorno alla lettura integrale dei testi, scoraggiando l’uso eccessivo di riassunti e frammenti. Gli studenti saranno incoraggiati a leggere almeno due libri all’anno per intero, discutendoli in classe. Tra le opere suggerite figurano non solo classici della letteratura, ma anche titoli della narrativa contemporanea come Harry Potter e romanzi di autori quali Stephen King e Isaac Asimov.

Un altro elemento innovativo è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica. Le Indicazioni Nazionali raccomandano un approccio prudente e critico, con il docente in veste di guida nell’uso consapevole delle tecnologie. “Gli insegnanti hanno il dovere di conoscere e spiegare le potenzialità e i limiti dell’IA, per evitare che gli studenti ne facciano un uso passivo e inconsapevole”, si legge nel documento.

Più educazione civica e spazio alla memoria

Accanto all’educazione digitale, viene rafforzata anche l’educazione civica, con particolare attenzione alle relazioni di genere, al rispetto e alla convivenza civile. Inoltre, grande rilievo viene dato all’esercizio della memoria e all’allenamento delle capacità mnemoniche, considerate fondamentali per lo sviluppo del pensiero critico.

Un dibattito ancora aperto

Le nuove Indicazioni Nazionali sono attualmente oggetto di una consultazione pubblica che coinvolgerà associazioni professionali, genitori, studenti e sindacati. La loro implementazione, prevista per il 2026/2027, darà tempo alle case editrici di adeguare i libri di testo e ai docenti di prepararsi alle nuove metodologie.

Il progetto di riforma scolastica di Valditara segna un punto di svolta nella concezione dell’istruzione italiana, suscitando un acceso dibattito tra sostenitori e critici. Da un lato, vi è chi accoglie con favore il recupero delle radici classiche e l’attenzione alla formazione tradizionale; dall’altro, vi sono perplessità circa il ridimensionamento dello studio di culture extraeuropee e il rischio di un’impostazione eccessivamente conservatrice.

Quel che è certo è che la scuola italiana si prepara a una trasformazione profonda, in cui passato e futuro dovranno necessariamente trovare un equilibrio per formare le nuove generazioni.