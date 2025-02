Sciopero magistrati, flashmob e iniziative in tutta Italia

Coccarde tricolori sulle toghe. Da nord a sud. Oggi in tutta Italia andrà in scena lo sciopero dei magistrati. Non si tratta di un’iniziativa “contro qualcuno ma a difesa di alcuni principi della Costituzione in cui fermamente crediamo”. A riferirlo è Cesare Parodi, presidente dell’Anm. L’agitazione, indetta nel mese di dicembre, è un modo per opporsi alla riforma sulla separazione delle carriere. Che dopo l’approvazione alla Camera, è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Parodi, poi, ha tenuto a ribadire un altro punto.

La giornata odierna non è un modo per “tutelare dei privilegi” ma un “incontro con la cittadinanza” per spiegare il punto di vista della magistratura. Mentre c'è chi parla di "grido di dolore in difesa dell'assetto democratico". Come ha fatto Franco Cassano, presidente della Corte d'Appello di Bari. L’evento principale sarà a Roma, dove è previsto un flash mob sulla scalinata della Corte di Cassazione. Ma non finisce qua. Al termine, pm e giudici si sposteranno nel cinema antistante al Palazzo di Giustizia. In programma un’assemblea pubblica aperta alla società civile. Vi prenderanno parte lo scrittore Giancarlo Carofiglio nonché Giuseppe Santalucia, ex presidente di Anm. In tutto il Belpaese ci saranno eventi simili. Alla vigilia dello sciopero, è tornato a parlare anche Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica è stato protagonista di un breve intervento presso il Consiglio superiore della magistratura. Ha esortato ad “assicurare la irrinunziabile indipendenza dell’ordine giudiziario” e a “contribuire alla serenità della vita istituzionale”.

Sul tema della separazione delle carriere è in corso un braccio di ferro tra le toghe e il governo. Ieri Andrea Del Mastro, sottosegretario alla Giustizia, ha reso noto che “non c’è nessun intervento punitivo nei confronti della magistratura, nessuno spirito di rivalsa”. Intanto, il 5 marzo è previsto l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e Anm. Per ora sembra tutto confermato. Mentre parole di vicinanza sono arrivate dalla Procura europea. “Le preoccupazioni dei nostri colleghi sono le nostre preoccupazioni”, hanno scritto in un messaggio. Ribadendo di “esprimere piena solidarietà ai colleghi italiani in sciopero”.