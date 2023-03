Salvini: «Piantedosi sostenuto dal governo al 100%»

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi «è sostenuto al 100% dal governo, la squadra è compatta. Sono solo polemiche giornalistiche». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl, a proposito della richiesta di dimissioni giunta dalle opposizioni del ministro dell’Interno. Quello di Salvini è un intervento di un certo peso proprio il giorno dopo l’appello di Mattarella per interventi concreti e nel giorno in cui il ministro dell’Interno riferirà in Parlamento sulla tragedia dei migranti a Cutro in Calabria e proprio quando il ruolo di Piantedosi stesso rispetto al tema migranti rischia di essere messo in discussione dalla stessa premier Meloni.

Il leader della Lega ha aggiunto: «la Guardia costiera conta di 10.200 donne e uomini pronti a rischiare per salvare vite. La tragedia che si è vissuta a Cutro, che ha come unici colpevoli scafisti e trafficanti, non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionale. La Guardia costiera è stata purtroppo avvisata a tragedia avvenuta. Tirare in ballo un corpo di eccellenza dello Stato, mi sembra bassa politica».