Quanti sono i vaccinati dal Covid-19 nel mondo

È cominciato oggi con la simbolica #VAccineDay la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Italia ed in tutta Europa. Ma in altri paesi da tempo i vaccini erano già stati dati a migliaia e migliaia di persone ogni giorno.

Da tempo infatti è in commercio ed utilizzato al esempio il vaccino cinese di Sinopharma, come da mesi si parla dell'ormai famoso «Sputnik» il vaccino della Russia.

Negli Stati Uniti, Grab Bretagna e da oggi in tutta Europa si utilizza quello di Pfizer Biontech, mentre all'orizzonte già si parla di quello di Moderna e di AstraZeneca.

Ma ecco, stando ai dati raccolti da Our World in Data quanti sono in questa infografica aggiornata in tempo reale le persone che hanno già ricevuto il vaccino, nazione per nazione, in tutto il mondo