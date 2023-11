Fondazione Ieo-Monzino: 700 ospiti al «Christmas Gala» per la ricerca

La sera del 23 novembre si è tenuto agli East End Studios di Milano il tradizionale Christmas Gala per la Ricerca della Fondazione IEO-MONZINO, una charity dinner dedicata a donatori, medici, ricercatori e sostenitori fedeli, riuniti in una serata speciale. L’evento ha rappresentato l’occasione per supportare le attività della Fondazione che da quasi 30 anni sostiene la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, realtà d’eccellenza della medicina italiana nel mondo.



Grazie alle aziende che hanno sponsorizzato la serata - Cenacolo Artom, Faro Alternative Investments, Reply -, a Ploom PR di Carla e Alessandro Cordiano, agenzia specializzata in comunicazione globale, relazioni pubbliche ed eventi e alla generosità dei 700 ospiti che hanno partecipato alla cena di gala e all’asta silenziosa, sono stati raccolti 380.000 euro. Un risultato eccezionale che contribuirà direttamente alle attività di Ricerca dello IEO e del Monzino.

Madrina della serata Andrea Delogu, brillante conduttrice radio-televisiva, che ha anche animato i momenti dedicati all’asta, proposta attraverso la piattaforma digitale CharityStars. Sono stati messi all’incanto dai sostenitori della Fondazione accessori d’alta moda e di arredo, opere d’arte, gioielli, esperienze di soggiorno da sogno, cimeli da collezione legati allo sport.

È stata Alexia ad allietare gli ospiti: con la sua voce straordinaria e grintosa ha regalato alla platea una performance coinvolgente. Grazie al repertorio che ha interpretato - canzoni di Natale dal suo ultimo disco My Xmas (appena ripubblicato solo su vinile con due inediti) e le sue super hit Uh la la la e Dimmi come - tutti i presenti non hanno potuto fare a meno di cantare e ballare insieme a lei.

Ad accompagnare la cena, il talentuoso sound designer Graziano Della Nebbia, il DJ più ambito per feste esclusive e serate nei migliori club italiani e internazionali: con la sua avvincente selezione musicale ha creato un'atmosfera estremamente piacevole per l'intera serata.

La Fondazione esprime la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il Christmas Gala, dalla generosità degli ospiti alle aziende sponsor, dallo staff organizzativo agli artisti che hanno donato il loro tempo e talento per una causa nobile. La serata è stata un trionfo di solidarietà e impegno per il bene comune.

Durante la serata Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-MONZINO ha dichiarato: “Desidero ricordare il nostro principale obiettivo: raccogliere risorse per sostenere il fondamentale lavoro di Ricerca dei ricercatori, delle ricercatrici e dei medici di due eccellenze del nostro Paese, l’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino. La nostra missione è trasformare le donazioni in nuove scoperte, terapie innovative e sistemi diagnostici di avanguardia, nell’ambito di un percorso diretto dal laboratorio, al reparto, al letto della persona. Un grazie speciale va alle donatrici e ai donatori, che ci permettono in serate come questa di destinare fondi esclusivamente e direttamente a sostegno della ricerca clinica e sperimentale dei due Istituti”.

